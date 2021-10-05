Під пивко: фанати «Карпат» приготували сосиски на вогні прямо на трибуні

Вболівальники львівських «Карпат», які виступають у другій лізі, вирішили оригінально «підтримати» свою команду під час домашнього поєдинку проти столичного «Лівого берега». Прямо на трибуні стадіону «Україна», на якому наша національна команда колись виграла всі шість матчів, фанати влаштували пікнік.

Групі шанувальників «зелено-білих» вдалося пронести на трибуни мангал та вугілля. На секторі за воротами вони розпалили вогонь і стали смажити сосиски, спостерігаючи за грою улюбленого клубу. Під пиво. Так і хочеться запитати: «А охорона де?»

Відповідне відео в Twitter опублікував журналіст Ярослав Марʼянко.

До речі, за такої «підтримки» «Карпати» обіграли лідера групи «А» — 2:0 і після 10 турів посідають у турнірній таблиці друге місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кинута фанатами петарда вибухнула в ногах у воротаря «Айнтрахта» під час матчу Ліги Європи.

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