У ніч на неділю, 10 жовтня, у Лас-Вегасі на стадіоні T-Mobile Arena, здатному вмістити 20 тисяч глядачів, пройде довгоочікуваний боксерський бій за чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі між володарем титулу ірландцем Тайсоном Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия) та американцем Деонтеєм Уайлдером (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия). Букмекери бачать явним фаворитом поєдинку чинного чемпіона.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

Обидва боксери з моменту своєї останньої зустрічі в рингу, яка відбулася 22 лютого 2020-го та завершилася перемогою Ф'юрі нокаутом у сьомому раунді, більше не проводили боїв — тобто, перебували без практики протягом більш ніж півтора року.

Тим часом поки Деонтей «відмовчується» перед головним боєм у своїй кар'єрі, Ф'юрі продовжує епатувати вболівальників. Зокрема, ірландець прийшов до штаб-квартири промоутерської компанії Top Rank у Лас-Вегасі, одягнувшись у домашній халат (щоправда, брендовий — Versace) та м'які тапочки.

Незважаючи на те, що на Ф'юрі чекає бій з Уайлдером, він уже обговорює свою можливу зустріч із володарем чемпіонських поясів WBA Super, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком. «Він дуже хороший боєць. Те, що Олександр робить поза рингом, ніяк не впливає на його дії на рингу, і навпаки. Навіть якщо я одночасно одягнуся в костюми Бетмена та Супермена, то сумніваюся, що це якось суттєво вплине на підхід Усика до бою. Якби ми мали битися з Усиком, наша психологічна битва не відбулася би. Адже він не найкращим чином говорить англійською й не є найяскравішою особистістю у світі. Тому йому доволі складно приїхати до Англії та переговорити найкращого оратора в історії даного виду спорту», — зазначив Тайсон.

У прямому ефірі бій Ф'юрі — Уайлдер (орієнтовний початок — 5:00 за київським часом) на території України покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на каналах «Рен-ТВ» (Росія) та відеостримінгу DAZN.

Бокс. Бій за титул WBC у суперважкій вазі

10 жовтня (неділя)

Тайсон Ф'юрі — Деонтей Уайлдер 5:00 MEGOGO, «Рен-ТВ» (Росія), DAZN

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі гонорари Ф'юрі та Уайлдера за третій очний бій.

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