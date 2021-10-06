Жан Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпійських ігор

30-річний борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який завоював єдине для України «золото» на Олімпійських іграх у Токіо-2020, вирішив розлучитися з нагородою, що дісталася йому, незважаючи на важку травму плеча.

Чинний депутат Верховної Ради виявив бажання виставити медаль на аукціон, а виручені від її продажу гроші віддати на благодійність.

«Друзі, хочу зробити добру справу! Багато хто вже зробив фото з моєю золотою медаллю, яку я привіз із Токіо. Вона — честь та гордість нашої країни, і вдячний Богу та команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України! Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон та продати її, а всі виручені гроші передати на благодійну допомогу хворим дітям! Що скажете з цього приводу? Підтримаєте моє рішення?» — звернувся спортсмен до своїх підписників у Instagram.

Вболівальники засипали Жана захопленими коментарями з приводу його благих думок, але в той же час закликають не розлучатися із заслуженою буквально потом та кров'ю нагородою, і знайти інший спосіб допомогти хворим дітям.

Тим часом сам Беленюк потихеньку починає повертатися до тренувального ритму після Олімпіади. Зокрема, борець дав кілька борцівських уроків дворазовій чемпіонці світу з дзюдо, бронзовому призеру Токіо-2020 Дар'ї Білодід. Вийшло дуже мило…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Беленюк показав свою «любов, придбану за гроші».

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