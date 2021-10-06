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Спорт

Ви же леді: жіночі футбольні команди влаштували на полі жорсткий мордобій

18:14 6 жовтня 2021
Годой Крус&nbsp;— Лас Пумас бійка жінки

Масова бійка сталася в матчі жіночого чемпіонату Аргентини між командами «Годой Круз А» та «Лас Пумас».

На останніх хвилинах, за рахунку 2:0 на користь команди господарів, після незначного фолу біля бокової лінії нерви не витримали у двох футболісток, які пустили в хід кулаки. До бійки підключилися партнерки дівчат-забіяк, в тому числі підійшла «підмога» з лавок запасних. Утім, наскільки швидко бійка виникла, настільки швидко пристрасті вдалося вгамувати.

Примітно, що арбітр прийняв воістину соломонове рішення, видаливши лише винуватців бійки, і благополучно довів поєдинок до фінального свистка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Бразилії футболісти-одноклубники влаштували жорстку бійку через пенальті.

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