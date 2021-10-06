Екс-футболіст збірної України розповів, як брав участь у «договорняках»

Колишній футболіст «Дніпра», московського «Спартака», «Таврії» та збірної України Максим Калініченко, який зачепив росіян висловлюванням про сало та борщ, згадав «темну сторінку» своєї кар'єри. Зокрема, екс-півзахисник зізнався, що брав участь у договірних матчах — щоправда, було це на самому початку його кар'єри.

«Я брав участь у договорняках — кажу лише про які знаю — двічі. Це було на зорі моєї футбольної кар'єри й не було пов'язане з іграми на тоталізаторі, про них тоді ще слава богу не знали. Один взагалі не пам'ятаю, а ось другий врізався у пам'ять, як трохи комічний.

Нам потрібна була лише перемога, боролися за виживання. І начебто всі все знають, усе йде нормально, щоправда, забити не можемо. І тут гравець суперника метрів із 40 як дав прямо в павутину, воротар лише очима провів. У всіх легка паніка, йде середина другого тайму. А тут по ходу п'єси з'ясовується, що воротарю суперників теж нічого не сказали й той тягне все як в останній раз. Із горем навпіл один забили, я забив.

Але потрібен ще, а воротник прямо задовбав! Уже справа зовсім до кінця матчу, нервують усі, включаючи суддів, а зробити нічого не вдається, все як на зло йде через одне місце… Врятував аут поблизу від воріт. Захисник, який мене опікав, мені прямим текстом каже — біжи! І відкриває шлях до штрафного майданчика. Я тупо біжу, мені кидають аут, а мій опікун у тупу валить мене ззаду. Пенальті! І тут з'ясовується, що толком ніхто не горить бажанням бити цей пенальті, адже там воротар, який «не знає».

Загалом забили ми той пенальті… Гіршого настрою після перемоги та забитого гола в мене не було ніколи. Ну і преміальних, звичайно, ніхто за цю «гру» не пропонував", — написав Калініченко у своєму телеграм-каналі.

Відзначимо, що за майже 20 років ігрової кар'єри Калініченко двічі зі «Спартаком» став чемпіоном Росії, а у складі збірної України, за яку провів 47 матчів (забив 7 м'ячів), брав участь у фінальній частині ЧС-2006.

У складі збірної України Калініченко зіграв на ЧС-2006

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-партнерку Ястремської росіянку Яну Сізікову заарештували за договірний матч на «Ролан Гаррос».

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