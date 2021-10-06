«Ти б ще з Кадировим в ясна засмоктався»: Зінченку сильно дісталося через Хабіба

Гравець «Манчестер Сіті» та збірної України Олександр Зінченко, який пропускає найближчі матчі «жовто-синіх» у відборі на ЧС-2022 через травму, вляпався в неприємну історію.

Наш співвітчизник приїхав підтримати своїх партнерів по «Манчестер Сіті» у виїзному поєдинку з «Ліверпулем», що проходив на «Енфілді», та дивився матч у компанії непереможного бійця UFC росіянина Хабіба Нурмагомедова.

Після ж гри Олександр опублікував на своїй сторінці в Instagram, що має 1,4 млн підписників, спільне фото з бійцем, розсипавшись тому в компліментах. «І досі легенда № 1 в UFC. Із великим задоволенням подивився матч та поспілкувався з тобою», — написав українець.

Щоправда, далеко не всім підписникам Зінченка припала до душі спільна фотосесія нашого співвітчизника з росіянином. «Не бачити тобі капітанської пов'язки у збірній», «На цих фото є один зайвий елемент із Росії», «Ти б ще з Кадировим в ясна засмоктався», «Скажи прощавай збірній України», — обурювалися вболівальники.

Додамо, що «Манчестер Сіті» зіграв унічию з «Ліверпулем» — 2:2, двічі поступаючись у рахунку. У команди Зінченка 14 очок після семи матчів та відставання у два бали від лідируючого «Челсі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український віце-чемпіон Паралімпійських ігор Ігор Цвєтов відмовився від спільного фото з росіянами.

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