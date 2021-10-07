«Почалася би бійка»: Ф'юрі та Уайлдеру не дозволили провести дуель поглядів перед боєм за титул WBC

У ніч на неділю, 10 жовтня, у Лас-Вегасі після більш ніж півторарічної паузи знову зійдуться в рингу володар чемпіонського пояса за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия), який перехворів у липні на коронавірус, та колишній чемпіон світу американець Деонтей Уайлдер (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

Напередодні відбулася обов'язкова прес-конференція за участю боксерів. Зокрема, Уайлдер розповів про свою готовність до поєдинку, а також повідав, що це точно останній його поєдинок із Циганським королем.

«Я вірю в те, що ми робили в таборі. Я вірю у свою команду та у свої здібності, і з нетерпінням чекаю можливості продемонструвати їх на рингу. Усі знають, що я сильний, моя сила ніколи не слабшає з 1 по 12 раунд. Але я хочу показати трохи більше. Як я вже сказав, я поб'ю та нокаутую Ф'юрі. Я люблю бути андердогом. Багато бійців люблять бути андердогами, тому що вам немає чого втрачати, але є що доводити. Так менше тиску. Мені подобається перебувати в такому становищі. Бог не робить помилок, він дозволяє певним речам відбуватися з якоїсь причини», — зазначив американець.

А ось Ф'юрі, на відміну від Деонтея, мало казав про свою підготовку, більше кидаючись гучними заявами та образами на адресу суперника. «Чесно кажучи, я думаю, що цей хлопець справжній шматок лайна. Ніхто й ніщо мене не змусить змінити свою думку. Перед першим боєм я думав, що він порядна людина, сім'янин, робить усе для своїх дітей тощо. Але тепер знаю, що він шматок лайна, справжній покидьок. І я знищу його в суботу ввечері. Я не можу дочекатися зустрічі з ним у рингу, щоб гарненько його побити. Можу навіть не поспішати, зробити це повільно та покарати його, змусити кричати: „No mas“. Знаю, що ми будемо жити в сусідніх готелях. Так ось, я буду тероризувати його всю ніч перед поєдинком. Буду дзвонити йому на телефон та стукати у двері, а потім тікати, бо так ми робимо. Я зроблю це, дитинко», — не вгамовувався ірландець.

Боксерів розсадили на значній відстані один від одного

Примітно, що після спілкування з представниками ЗМІ мала за традицією відбутися чергова дуель поглядів боксерів. Але президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який займається організацією бою, скасував її. «Якби відбулася битва поглядів, то почалася би бійка. На сцені не було охорони, а ця ведуча їх намагалася скомпрометувати. Кейт Абдо працює на FOX, тому вона була повністю упередженою. Хто б їх зупинив? Вони емоційні хлопці, бійці. Вони ображали один одного на очах у всього світу, казали про суперника найгірші речі, але слова не завдають шкоди. Тепер ви хочете звести їх, немов злих псів, щоб вони щось влаштували. Ми сказали ведучій, щоб битви поглядів не було. І що вона заявила? „Зараз ми влаштуємо дуель поглядів“. Пішла вона на … р, і FOX нехай туди ж. Битви поглядів не було — ми врятували бій», — пояснив своє рішення функціонер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери бачать Тайсона Ф'юрі явним фаворитом третього бою з Деонтеєм Уайлдером.

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