Більше, ніж бюджет України: названа фантастична сума витрат Катару з підготовки до ЧС-2022

Проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 році виллється Катару в «копієчку». До самого мундіалю залишається трохи більше року, а витрати країни на Аравійському півострові вже перевалили позначку в 200 мільярдів доларів (для порівняння, бюджет України в 2020 році склав 155,6 млрд у американській валюті).

«На даний момент наша держава витратила на організацію турніру близько $ 200 млрд. У цю суму входять витрати на будівництво стадіонів, метро, аеропортів, нового міста, порту. Ми сподіваємося, що зуміємо організувати такий чемпіонат світу, від якого весь світ буде в захваті. Хочемо, щоб Катар завжди був передовою державою, своєрідним локомотивом, показував би приклад у всьому», — наводить слова посла Катару в Російській Федерації шейха Ахмеда бен Насер бен Джасім Аль Тані видання ТАСС.

Відзначимо, що у проведенні ЧС-2022 будуть задіяні вісім стадіонів у п'яти містах країни — Досі, Аль-Райяні, Аль-Вакрі, Лусаїлі та Аль-Хорі. Відбірний етап у європейській зоні триватиме до кінця березня 2022-го, фінальний турнір пройде з 21 листопада по 18 грудня того ж року.

Презентація країни-господарки ЧС-2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українських поліцейських відправлять до Катару для допомоги у підтримці порядку під час проведення ЧС-2022.

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