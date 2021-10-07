Світ боксу перебуває в очікуванні грандіозного поєдинку. Після бою між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком, у якому українцю вдалося відібрати у суперника чотири пояси, на рингу зійдуться володар чемпіонського титулу WBC ірландець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Уайлдер.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

У своїй кар'єрі Ф'юрі, який має прізвисько Циганський король, поки що не знав гіркоти поразки. Ірландець здобув 30 перемог у 31 проведеному поєдинку (ще один бій, перший проти Уайлдера, завершився внічию), із яких у 21 випадку завершував протистояння достроково.

Пропонуємо читачам згадати п'ять найкращих нокаутів у кар'єрі Тайсона Ф'юрі.

6 грудня 2008 року. Бела Дьєндьєші (Угорщина) — нокаут у 1 раунді, дебют Тайсона на профірингу

19 лютого 2011 року. Марсело Насіменто (Бразилія) — нокаут у 5 раунді

14 квітня 2012 року. Мартін Роган (Великобританія) — технічний нокаут у 5 раунді

20 квітня 2013 року. Стів Каннінгем (США) — нокаут у 7 раунді. Сам Ф'юрі побував у нокдауні у 2 раунді

22 лютого 2020 року. Деонтей Уайлдер (США) — нокаут у 7 раунді

Чи вдасться Тайсону Ф'юрі залишитися непереможеним і після третього бою із Уайлдером? Чи завершить він 22-й раз у кар'єрі бій нокаутом? Відповіді на ці питання ми дізнаємося зовсім скоро — у ніч на неділю, 10 жовтня, у Лас-Вегасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі та Уайлдер не змогли провести дуель поглядів у цілях безпеки обох боксерів.

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