Ф'юрі — Уайлдер: відео найкращих нокаутів у кар'єрі Бронзового бомбардувальника
У ніч на неділю, 10 жовтня, у Лас-Вегасі у третій раз зійдуться між собою володар титулу WBC у суперважкій вазі ірландець Тайсон Ф'юрі та колишній чемпіон світу американець Деонтей Уайлдер.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР
Як зізнався Деонтей перед поєдинком, майбутній бій стане останнім у їхній із Тайсоном трилогії. До першої зустрічі з ірландцем у рингу Бронзовий бомбардувальник, як називає себе Уайлдер, не знав гіркоти поразок, провівши в кар'єрі 40 боїв, лише один із яких, проти канадця Бірмейна Стіверна в січні 2015-го, не зміг завершити нокаутом. Після першого бою з Ф'юрі американець «вирубив» ще двох суперників, після чого сталася перша поразка в кар'єрі…
Безсумнівно, у майбутньому поєдинку для Деонтея буде поставлено багато чого, і в разі чергової поразки не виключено, що Бронзовий бомбардувальник завершить виступ на професійному рингу.
А поки пропонуємо вам підбірку п'яти найкращих нокаутів, згідно хронології, у кар'єрі Бронзового бомбардувальника.
16 січня 2016 року. Артур Шпілька (Польща) — нокаут у 9-му раунді
4 листопада 2017 року. Бірмейн Стіверн (Канада) — нокаут у 1-му раунді
3 березня 2018 року. Луїс Ортіс (Куба) — нокаут у 10-му раунді
18 травня 2019 року. Домінік Брізіл (США) — нокаут у 1-му раунді
23 листопада 2019 року. Луїс Ортіс (Куба) — нокаут у 7-му раунді
Тим часом Деонтей Уайлдер пообіцяв, що обов'язково нокаутує Ф'юрі в майбутньому бою. Залишилося зовсім небагато часу, щоб подивитися, чи не розійдуться слова американця зі справою.
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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дають мало шансів Уайлдеру на перемогу над Ф'юрі.105
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