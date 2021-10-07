У ніч на неділю, 10 жовтня, у Лас-Вегасі у третій раз зійдуться між собою володар титулу WBC у суперважкій вазі ірландець Тайсон Ф'юрі та колишній чемпіон світу американець Деонтей Уайлдер.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

Як зізнався Деонтей перед поєдинком, майбутній бій стане останнім у їхній із Тайсоном трилогії. До першої зустрічі з ірландцем у рингу Бронзовий бомбардувальник, як називає себе Уайлдер, не знав гіркоти поразок, провівши в кар'єрі 40 боїв, лише один із яких, проти канадця Бірмейна Стіверна в січні 2015-го, не зміг завершити нокаутом. Після першого бою з Ф'юрі американець «вирубив» ще двох суперників, після чого сталася перша поразка в кар'єрі…

Безсумнівно, у майбутньому поєдинку для Деонтея буде поставлено багато чого, і в разі чергової поразки не виключено, що Бронзовий бомбардувальник завершить виступ на професійному рингу.

А поки пропонуємо вам підбірку п'яти найкращих нокаутів, згідно хронології, у кар'єрі Бронзового бомбардувальника.

16 січня 2016 року. Артур Шпілька (Польща) — нокаут у 9-му раунді

4 листопада 2017 року. Бірмейн Стіверн (Канада) — нокаут у 1-му раунді

3 березня 2018 року. Луїс Ортіс (Куба) — нокаут у 10-му раунді

18 травня 2019 року. Домінік Брізіл (США) — нокаут у 1-му раунді

23 листопада 2019 року. Луїс Ортіс (Куба) — нокаут у 7-му раунді

Тим часом Деонтей Уайлдер пообіцяв, що обов'язково нокаутує Ф'юрі в майбутньому бою. Залишилося зовсім небагато часу, щоб подивитися, чи не розійдуться слова американця зі справою.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дають мало шансів Уайлдеру на перемогу над Ф'юрі.

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