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Спорт

Без нових втрат: збірна України полетіла до Фінляндії на матч відбору ЧС-2022

17:19 7 жовтня 2021
Віктор Циганков

Збірна України, яка зазнала серйозних втрат перед відбірними матчами ЧС-2022, вирушила до Фінляндії, де 9 жовтня проведе поєдинок із місцевою командою (початок — о 19:00, арбітр — Хесус Хіль Мансано з Іспанії).

Традиційно «жовто-сині» полетіли до місця проведення гри заздалегідь — за два дні. Футболісти зранку потренувалися, після чого повернулися до готелю, зібрали дорожні валізи, й вирушили до аеропорту «Бориспіль», з якого о 17:00 вилетіли до Хельсінкі.

У складі української делегації без нових втрат — усі гравці, які тренувалися останні дні, готові взяти участь у майбутній грі.

Микола Шапаренко

Георгій Бущан

Данило Сікан

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Георгій Бущан («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі — «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

У повітрі літак із нашими хлопцями проведе трохи більше двох годин, за які подолає відстань у 1170 км між столицями України та Фінляндії. По прильоту українська збірна заселиться до готелю Crown Plaza, а всі обов'язкові медійні заходи заплановані на п'ятницю, 8 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери не бачать явного фаворита в матчі Фінляндія — Україна.

фото УАФ

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