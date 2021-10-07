Українки Костюк та Ястремська успішно стартували на турнірі в Індіан-Уеллсі

Із перемог почали свій виступ в основній сітці турніру серії WTA1000 BNP Paribas Open із загальним призовим фондом майже 9 млн доларів, що проходить в американському Індіан-Уеллсі, дві українські тенісистки.

19-річна Марта Костюк (58-а позиція у світовому рейтингу) здолала в першому раунді досвідчену китаянку Чжан Шуай (48-я) — 6:3, 1:6, 6:2. Це перша перемога в кар'єрі киянки на турнірі такого рівня, а також ювілейна, 10-а, вікторія над суперницями з топ-50.

А 21-річна Даяна Ястремська (75-а) не зазнала особливих проблем із юною француженкою Ельзою Жакмо (374-я) — 6:2, 6:4.

За успішне подолання стартового раунду наші співвітчизниці гарантували собі 29 045 доларів призових. Наступною суперницею Костюк стане екс-перша ракетка світу румунка Симона Халеп (11-я), яка у вересні зіграла весілля з македонським мільярдером, а Ястремська поміряється силами з іспанкою Паулою Бадосою (27-а).

Додамо, що також в основній сітці зіграє найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (7-а). Її суперницею у другому раунді стане чешка Тереза Мартинцова (52-а). А ще для двох наших співвітчизниць перший раунд став нездоланним бар'єром. Ангеліна Калініна (62-а) поступилася американці Шелбі Роджерс (44-а) — 6:7 (2), 2:6, а Катерина Козлова (136-а) не змогла впоратися з росіянкою Людмилою Самсоновою (42-а) — 4 :6, 6:7 (6).

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