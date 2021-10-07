26.27 / 26.46 30.27 / 30.60
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Франція вирвала перемогу у Бельгії, програючи у два м'ячі, та вийшла до фіналу Ліги націй: відеоогляд матчу

23:48 7 жовтня 2021
Бельгія&nbsp;— Франція

У четвер, 7 жовтня, визначився другий фіналіст розіграшу Ліги націй. Слідом за Іспанією, яка обіграла в напруженому поєдинку чемпіонів Європи італійців — 2:1, путівку до вирішального поєдинку в Турині на «Ювентус Стедіум» оскаржували перший номер рейтингу ФІФА Бельгія та чинний чемпіон світу Франція.

Ліга націй. ½ фіналу

Бельгія — Франція — 2:3

Бельгія: Куртуа, Альдервейрельд, Денайєр, Вертонген, Кастаньо (Батшуайї, 90+3), Вітсель, Тілеманс (Ванакен, 70), Карраско, де Брюйне, Лукаку, Е. Азар (Троссар, 74).

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Л. Ернандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабіо (Тчуамені, 75), Т. Ернандес, Грізманн, Бензема (Верету, 90+6), Мбаппе.

Голи: Карраско (37), Лукаку (40) — Бензема (62), Мбаппе (69, з пенальті), Т. Ернандес (90+1).

«Червоні дияволи» горіли бажанням помститися французам за поразку в півфіналі ЧС-2018 (0:1), а також здобути нарешті першу перемогу над «трикольоровими» в офіційному матчі за останні 40 (!) років.

Свій настрій підопічні Роберто Мартінеса продемонстрували з перших хвилин, коли голкіперу французів Льорісу довелося демонструвати дива реакції після удару де Брюйне з кількох метрів. «Трикольорові» також в обороні не відсиджувалися, але удари Павара та Мбаппе особливої загрози воротам Куртуа не несли.

Тривалий час рахунок залишався «сухим», хоча сама гра дивилася на одному диханні, але незадовго до перерви бельгійці приголомшили суперника двома «уколами». Спочатку Карраско, змістившись від лівого кута штрафного майданчика трохи до центру, зловив Льоріса на протиході та пробив точно по воротах. А потім Лукаку оригінально пропустив м'яча під собою після передачі від де Брюйне та ударом із гострого кута буквально «прошив» руки голкіпера.

1:0 Карраско (37-а хв.)

2:0 Лукаку (40-а хв.)

У багатьох би команд опустилися руки після подібного «подвійного удару», але Дідьє Дешам зміг у роздягальні знайти правильні слова, і «трикольоровим», у складі яких уперше з 1974 року грали два брати (47 років тому це були Ерве та Патрік Ревеллі, зараз — Тео та Люка Ернандеси), вдалося перевернути все з ніг на голову. Скоротити рахунок вдалося Бензема, який із центру штрафного майданчика пробив зльоту після передачі Мбаппе, а відновити статус-кво зміг сам форвард «ПСЖ», реалізувавши пенальті за фол проти Грізманна.

1:2 Бензема (62-а хв.)

2:2 Мбаппе (69-а хв., з пенальті)

Розв'язка же настала в самій кінцівці зустрічі. Спочатку Лукаку з меж штрафного замкнув простріл з лівого флангу, але радість бельгійців була недовгою, оскільки арбітр зафіксував офсайд у форварда. А за кілька хвилин спочатку Погба зі штрафного поцілив у хрестовину, а потім буквально в наступній атаці Тео Ернандес вдало замкнув простріл із правого флангу. Ось так, програючи після першого тайму 0:2, «трикольорові» змогли здобути вольову перемогу, не доводячи поєдинок до додаткового часу та серії пенальті.

2:3 Т. Ернандес (90+1-а хв.)

Відзначимо, що фінальний матч другого в історії розіграшу Ліги націй Іспанія — Франція відбудеться в неділю, 10 жовтня, в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро» (початок — о 21:45). Також цього дня в Турині на «Ювентус Стедіум» (початок — о 16:00) визначиться бронзовий призер турніру в протистоянні Італії та Бельгії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА представив логотип Євро-2024 з українськими Кримом та Донбасом.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Після таємних щотижневих зустрічей з Кейт Міддлтон королева Єлизавета вирішила, що герцогиня готова до ролі дружини короля

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

Джеймі Олівер

Знаменитий кухар Джеймі Олівер схуд на 12 кілограмів завдяки лише одній зміні у своїй дієті

Розрахунок пенсії

Пенсія за віком: українцям роз'яснили механізм нарахування стажу і можливість додавання старих відомостей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.