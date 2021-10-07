Франція вирвала перемогу у Бельгії, програючи у два м'ячі, та вийшла до фіналу Ліги націй: відеоогляд матчу

У четвер, 7 жовтня, визначився другий фіналіст розіграшу Ліги націй. Слідом за Іспанією, яка обіграла в напруженому поєдинку чемпіонів Європи італійців — 2:1, путівку до вирішального поєдинку в Турині на «Ювентус Стедіум» оскаржували перший номер рейтингу ФІФА Бельгія та чинний чемпіон світу Франція.

Ліга націй. ½ фіналу

Бельгія — Франція — 2:3

Бельгія: Куртуа, Альдервейрельд, Денайєр, Вертонген, Кастаньо (Батшуайї, 90+3), Вітсель, Тілеманс (Ванакен, 70), Карраско, де Брюйне, Лукаку, Е. Азар (Троссар, 74).

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Л. Ернандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабіо (Тчуамені, 75), Т. Ернандес, Грізманн, Бензема (Верету, 90+6), Мбаппе.

Голи: Карраско (37), Лукаку (40) — Бензема (62), Мбаппе (69, з пенальті), Т. Ернандес (90+1).

«Червоні дияволи» горіли бажанням помститися французам за поразку в півфіналі ЧС-2018 (0:1), а також здобути нарешті першу перемогу над «трикольоровими» в офіційному матчі за останні 40 (!) років.

Свій настрій підопічні Роберто Мартінеса продемонстрували з перших хвилин, коли голкіперу французів Льорісу довелося демонструвати дива реакції після удару де Брюйне з кількох метрів. «Трикольорові» також в обороні не відсиджувалися, але удари Павара та Мбаппе особливої загрози воротам Куртуа не несли.

Тривалий час рахунок залишався «сухим», хоча сама гра дивилася на одному диханні, але незадовго до перерви бельгійці приголомшили суперника двома «уколами». Спочатку Карраско, змістившись від лівого кута штрафного майданчика трохи до центру, зловив Льоріса на протиході та пробив точно по воротах. А потім Лукаку оригінально пропустив м'яча під собою після передачі від де Брюйне та ударом із гострого кута буквально «прошив» руки голкіпера.

1:0 Карраско (37-а хв.)

2:0 Лукаку (40-а хв.)

У багатьох би команд опустилися руки після подібного «подвійного удару», але Дідьє Дешам зміг у роздягальні знайти правильні слова, і «трикольоровим», у складі яких уперше з 1974 року грали два брати (47 років тому це були Ерве та Патрік Ревеллі, зараз — Тео та Люка Ернандеси), вдалося перевернути все з ніг на голову. Скоротити рахунок вдалося Бензема, який із центру штрафного майданчика пробив зльоту після передачі Мбаппе, а відновити статус-кво зміг сам форвард «ПСЖ», реалізувавши пенальті за фол проти Грізманна.

1:2 Бензема (62-а хв.)

2:2 Мбаппе (69-а хв., з пенальті)

Розв'язка же настала в самій кінцівці зустрічі. Спочатку Лукаку з меж штрафного замкнув простріл з лівого флангу, але радість бельгійців була недовгою, оскільки арбітр зафіксував офсайд у форварда. А за кілька хвилин спочатку Погба зі штрафного поцілив у хрестовину, а потім буквально в наступній атаці Тео Ернандес вдало замкнув простріл із правого флангу. Ось так, програючи після першого тайму 0:2, «трикольорові» змогли здобути вольову перемогу, не доводячи поєдинок до додаткового часу та серії пенальті.

2:3 Т. Ернандес (90+1-а хв.)

Відзначимо, що фінальний матч другого в історії розіграшу Ліги націй Іспанія — Франція відбудеться в неділю, 10 жовтня, в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро» (початок — о 21:45). Також цього дня в Турині на «Ювентус Стедіум» (початок — о 16:00) визначиться бронзовий призер турніру в протистоянні Італії та Бельгії.

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