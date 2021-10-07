У групі України — скандал: Казахстан не пустив до країни чотирьох футболістів збірної Боснії та Герцеговини

У суботу, 9 жовтня, коли збірна України з футболу проведе в Хельсінкі матч відбору ЧС-2022 проти Фінляндії, в групі D відбудеться також поєдинок Казахстан — Боснія та Герцеговина, перед яким вибухнув гучний скандал.

На гру в Нур-Султан гості прилетіли без кількох членів делегації і шести (!) футболістів, яким посольство Казахстану відмовило у в'їзній візі, — захисників Даріо Джуміча («Твенте», Нідерланди), Юсуфа Газібеговіча («Штурм», Австрія), Денніса Хаджікадуніча («Ростов», Росія), а також півзахисників Саньїна Прціча («Страсбург», Франція), Аді Наліча («Мальме», Швеція) та Елвіса Шаріча («Горіца», Хорватія). Щоправда, пізніше двом гравцям — Налічу і Газібеговічу — все ж дозволили в'їзд до Казахстану, і в п'ятницю вони прилетять в Нур-Султан з пересадкою у Москві.

«Ми зробили все, що було в наших силах, але ми не співробітники МЗС або посольства, — цитує генерального секретаря Футбольної асоціації Казахстану Азамата Айтхожіна vesti.kz. — Ми надіслали список делегації в міграційну службу МВС, після чого боснійці здали документи в посольство Казахстану в Загребі. Нам сказали, що в одному з паспортів були розпливчасті сторінки, як ніби на них пролили воду (повідомляється, що мати Газібеговіча випрала його паспорт разом з речами. — Авт.), а в іншому не було місця для штапму (в паспорті Наліча. — Авт.). В інших випадках документи на візу нібито були подані із запізненням».

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Поки балканці намагаються добитися правди в УЄФА, боснійські ЗМІ не виключають, що це банальна помста з боку казахів. Адже перед вересневою зустріччю суперників в Зениці, в якій гості врятувалися від поразки на 95-й хвилині (2:2), боснійці не видали візи основному голкіперу збірної Казахстану Станіславу Покатілову і захиснику Нурали Аліпу, пославшись на пізню подачу документів.

До речі, як повідомляє klix.ba, гравці, яким заборонили в'їзд до Казахстану, прилетять безпосередньо до Львова, де 12 жовтня на команду Боснії та Герцеговини очікує матч проти збірної України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок Фінляндія — Україна.

Фото nfsbih. ba

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