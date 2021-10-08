У неділю, 10 жовтня, в поєдинку між збірними Іспанії та Франції на стадіоні «Джузеппе Меацца» в Мілані визначиться тріумфатор Ліги націй. Нагадаємо, що в півфіналах підопічні Луїса Енріке перемогли найсильнішу збірну Євро-2020 Італії (2:1), а чемпіони світу французи, програючи — 0:2, взяли гору над бельгійцями (3:2).

Історія протистояння суперників нараховує майже 100 років (у дебютній зустрічі в 1922-му іспанці в Бордо розгромили французів — 4:0). У 41 зіграному поєдинку піренейці записали до свого активу 17 перемог (зокрема, в останньому спарингу на «Стад де Франс» у 2017-му — 2:0), дев'ять зустрічей завершилися внічию і 15 разів сильніше були «триколірні».

У майбутній зустрічі букмекери віддають невелику перевагу підопічним Дідьє Дешама. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу іспанців у основний час приймає з коефіцієнтом 3,00, на нічию — 3,25, на виграш французів — 2,54.

У прямій трансляції зустріч Іспанія — Франція о 21:45 покажуть в прямому ефірі телеканали «Футбол 1» і «Футбол 2». Також пряма трансляція з Мілана запланована на каналі «Матч!» (Росія).

В цей же день в зустрічі за «бронзу» Ліги націй у Турині битимуться невдахи півфіналів Італія та Бельгія. Голкіпер бельгійців Тібо Куртуа вже назвав цей поєдинок безглуздим.

Ліга націй. Матч за 3-є місце і фінал

10 жовтня (неділя)

Італія — Бельгія 16:00 «Футбол 1», «Матч! Футбол 1 «

Іспанія — Франція 21:45 «Футбол 1», «Футбол 2», «Матч!»

До речі, у фіналі турніру в разі нічиєї за підсумками основного часу призначається додатковий і за необхідності — серія 11-метрових. А ось в матчі за третє місце овертайми не передбачені — відразу «лотерея».

Як відомо, переможець Ліги націй додатково отримає 4,5 млн євро призових від УЄФА, фіналіст — 3,5 млн, команда, яка посіла третє місце, — 2,5 млн, а четверте — 1,5 млн.

Нагадаємо, що першим чемпіоном Ліги націй в 2019 році стала збірна Португалії, яка здолала у фіналі команду Нідерландів — 1:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА представив логотип Євро-2024 з українськими Кримом та Донбасом.

Фото uefa.com

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