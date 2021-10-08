Постраждала Бразилія: форвард «Динамо» забив дебютний гол за збірну

Нападник «Динамо» Ерік Рамірес, який перейшов до столичного клубу зі словацького «ДАК 1904» за 1,75 млн євро, відкрив рахунок своїм голам за збірну Венесуели (в четвертому за ліком поєдинку).

У відбірному матчі ЧС-2022 проти команди Бразилії 22-річний форвард на 11-й хвилині завдав кинджального удару головою і вивів венесуельців вперед. Але в підсумку господарям поля не вдалося втримати в Каракасі не лише перемогу, але навіть нічию. Точні удари Маркіньоса (71-а хвилина), Габріеля Барбози з пенальті (85-а) і Антоні (90+6-а) принесли лідерові відбору вольовий успіх — 3:1.

Нагадаємо, що Ерік Рамірес під час вересневого збору національної команди заразився коронавірусом і змушений був залишитися на батьківщині на карантині. Після повернення до України форвард за «Динамо» так і не зіграв (поки у нього за «біло-синіх» — два матчі і один м'яч) і знову поїхав до збірної Венесуели.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ерік Рамірес забив дебютний м'яч за «Динамо».

фото federacionvenezolanadefutbol.org

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