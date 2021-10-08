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Спорт

Забиває по чотири голи і сяє на подіумі: ЗМІ знайшли «першу красуню світового футболу»

17:04 8 жовтня 2021
Ана Марія Маркович

Хорватська футболістка зі швейцарським паспортом Ана Марія Маркович, яка виступає за «Грассхоппер», все частіше з'являється на сторінках світових ЗМІ. І не лише через те, що її вже називають «першою красунею світового футболу». Ана Марія демонструє свій талант і на футбольному полі, викликавши, зокрема, фурор чотирма голами в дебютному поєдинку за «коників» в Кубку Швейцарії.

А ще 21-річна красуня, кількість підписниць якої в Instagram стрімко зростає (вже майже 25 тисяч), займається маркетингом і модельним бізнесом, живучи у Цюріху і за першої нагоди навідуючись до рідного Спліта. З такими-то зовнішніми даними!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка, красуня-футболістка Алекс Морган народила дочку.

Фото Instagram

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