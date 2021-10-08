Вирішувати буде Катерина Монзуль: історичний для збірної Англії матч під загрозою зриву через пожежу

На стадіоні «Насьональ» в Андоррі-ла-Вельї, де в суботу, 9 жовтня, має відбутися матч відбіроного циклу ЧС-2022 між збірними Андорри та Англії, в п'ятницю вдень сталася велика пожежа, повідомляє The Sun.

Передбачається, що загоряння почалося, коли іскри від зварників, які будували майданчик для телевізійних камер, привели до того, що всю конструкцію охопило полум'я. Крім того, розплавилося пластикове покриття над однією з тренерських лав. А ось штучний газон 3-тисячної арени практично не постраждав, хоча вогонь дістався впритул до поля. На щастя, пожежники, які прибули, змогли загасити пожежу.

Тепер проведення історичної для збірної Англії зустрічі (вперше матч команди проведе жінка-арбітр — українка Катерина Монзуль зі своїми помічницями Мариною Стрілецькою і Світланою Грушко) під питанням. Остаточне рішення прийме УЄФА та українська бригада рефері.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч кваліфікації ЧС-2022 Фінляндія — Україна.

Фото РА, Twitter Джеймса Шарпа

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