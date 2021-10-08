Українська «молодіжка», яка півтора тайму билася у меншості, розгромлена у Франції: огляд матчу

У п'ятницю, 8 жовтня, молодіжна збірна України з футболу, яка обіграла на старті суперників з Сербії (1:0) і Вірменії (2:1), провела черговий відбірний поєдинок Євро-2023. На 15-тисячному стадіоні «Франсіс Ле Бле» в Бресті підопічні Руслана Ротаня воювали з фаворитом групи Францією.

Франція (U21) — Україна (U21) — 5:0

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Таловеров, Сич, Михайленко, Назаренко (Дубко, 33), Судаков (Мудрик, 59), Бондаренко (Білошевський, 60), Криськів (Желізко, 46), Кухаревич (В'юнник, 46).

Голи: Калімуендо-Мюїнга (40), Діоп (43), Адлі (54), Шеркі (68, 80).

На 27-й хвилині вилучений Таловеров (Україна).

Підопічні Сільвена Ріполла з перших хвилин захопили ініціативу, хоча підопічні Руслана Ротаня намагалися не просто відбиватися, а грати в футбол. При цьому «жовто-сині» припускалися надто простих огріх в обороні, і Нещерету довелося тричі рятувати свою команду від голу.

А на 27-й хвилині Україна після грубого фолу Таловерова і зовсім залишилася в меншості (шотландський рефері Ніколас Уолш показав нашому захиснику пряму червону картку), після чого перевага «триколірних» стала беззаперечною. В підсумку ще до перерви у ворота нашої команди влетіло два м'ячі. Спочатку Калімуендо-Мюїнга потужним ударом з меж штрафного «пробив» Нещерета, а незабаром гол-шедевр дальнім «пострілом» у «дев'ятку» забив Діоп — 2:0.

Штурм «брестської фортеці» продовжився і в другому таймі, коли французи зусиллями Адлі і Шеркі, який оформив «дубль», довели рахунок до непристойного — 5:0, змістивши України з першого місця в групі. Статистика ударів в поєдинку більш, ніж красномовна — 23:0 (в площину — 14:0). Хоча при цьому наші зусиллями Кухаревича в кінці першого тайму навіть забили м'яч, але з офсайду.

На жаль, у Бресті молодіжна збірна зазнала найбільшої поразки у своїй історії. Раніше більше, ніж в чотири м'ячі наша «молодіжка» не програвала (з Румунією — 1:5 в 2001-му і 0:4 в 2002-му, з Німеччиною — 0:4 в 2008-му і з Ізраїлем — 0:4 в 2012-му). Пережити потрібно і таке. Зробивши висновки …

В інших поєдинках в квартеті Н напередодні зіграли: Фарерські острови — Північна Македонія — 1:1 (Йохансен, 8 — Гьоргієвські, 55), Вірменія — Сербія — 1:4 (Мірзоян, 36 — Ераковіч, 56, Терзич, 85, Тедіч, 88, Гаврич, 90+6).

Турнірне становище в групі Н: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 6 (3); 3. Фарери — 5 (4); 4. Сербія — 4 (3); 5. Вірменія — 3 (4); 6. Північна Македонія — 2 (3).

У наступному турі відбору Євро-2023 у квартеті Н 12 жовтня зіграють: Україна — Фарерські острови (на «Славутич-Арені» в Запоріжжі о 18:00), Вірменія — Північна Македонія та Сербія — Франція.

Нагадаємо, що на чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть дев'ять переможців груп і найкраща з команд, що посіли другі місця. Решта вісім збірних, які стали другими у своїх групах, проведуть у вересні 2022-го плей-оф, щоб визначити останніх чотирьох учасників фінальної частини першості Старого Світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок кваліфікації ЧС-2022 Фінляндія — Україна.

Фото Twitter Equipe de France

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