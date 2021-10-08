Світоліна за підтримки Монфіса перемогла на престижному турнірі в США суперницю з Чехії

У п'ятницю, 8 жовтня, перша ракетка України Еліна Світоліна (7-а в світі), котра піднялася в Чикаго на 103-й поверх, успішно стартувала (як четверта «сіяна» — відразу з другого раунду) на престижному турнірі в Індіан-Уелссі (США) з призовим фондом 8,35 млн доларів.

За підтримки чоловіка — Гаеля Монфіса, який перебував на трибунах, 27-річна одеситка за 1 годину і 5 хвилин перемогла у двох сетах 26-річну чешку Терезу Мартінцову (52-а) — 6:2, 7:5.

Вихід до 1/16 фіналу приніс Еліні 51 895 доларів «брудними». Наступною суперницею Світоліної стане румунка Сорана-Міхаела Кирстя (40-а), яка перемогла в матчі другого кола японку Місакі Дой (109-а) — 6:2, 6:3.

До речі, до другого кола змагань у США пробилися ще дві українки. Киянка Марта Костюк (58-а) на старті обіграла китаянку Шуай Чжан (48-а) — 6:3, 1:6, 6:2, а одеситка Даяна Ястремська (75-а) — 18-річну власницю wild card (спеціального запрошення) Ельзу Жакемо (374-а) з Франції — 6:2, 6:4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна дісталася до чвертьфіналу турніру в Чикаго.



Фото Jіmmie48

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