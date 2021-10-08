Вольова перемога Німеччини і автогол на користь Росії: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У п'ятницю, 8 жовтня, поєдинками в чотирьох групах відновився відбірний цикл чемпіонату світу з футболу, фінальна частина якого відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

ЧС-2022. Кваліфікація

8 жовтня (п'ятниця)

Група Е

Чехія — Уельс — 2:2 (Пешев, 38, Ремзі, 49, в свої ворота — Ремзі, 36, Джеймс, 69).

Естонія — Білорусь — 2:0 (Сорга, 58, Зеньов, 90+3).

Турнірне становище: 1. Бельгія — 16 очок (6 матчів); 2. Чехія — 8 (6); 3. Уельс — 8 (5); 4. Естонія — 4 (5); 5. Білорусь — 3 (6).

Група G

Латвія — Нідерланди — 0:1 (Классен, 19).

Туреччина — Норвегія — 1: (Актюркоглу, 6 — Торстведт, 41).

Гібралтар — Чорногорія — 0:3 (Марушич, 7, Бечирай, 44, з пенальті, 68).

Турнірне становище: 1. Нідерланди — 16; 2. Норвегія — 14; 3. Туреччина — 12; 4. Чорногорія — 11; 5. Латвія — 5; 6. Гібралтар — 0.

Група Н

Росія — Словаччина — 1:0 (Шкріньяр, 24, в свої ворота).

За іронією долі, перемогу росіянам в Казані приніс найдорожчий футболіст словацької збірної Мілан Шкріньяр, котрий зрізав м'яч у свої ворота.

Кіпр — Хорватія — 0:3 (Перішич, 45+2, Гвардіол, 80, Лівая, 90+2).

Мальта — Словенія — 0:4 (Ілічич, 27, Шпорар, 49, 60, Шешко, 67).

Футболіст «Динамо» Беньямін Вербич, який через травму не грав за збірну майже рік, відіграв на острові 60 хвилин і допоміг словенцям розгромити Мальту.

Турнірне становище: 1. Хорватія — 16; 2. Росія — 16; 3. Словенія — 10; 4. Словаччина — 9; 5. Мальта — 4; 6. Кіпр — 4.

Група J

Німеччина — Румунія — 2:1 (Гнабрі, 52, Мюллер, 81 — Хаджі, 9).

Бундестім без свого основного голкіпера і капітана Мануеля Нойєра, який отримав травму, пропустив гол від сина легенди румунського футболу Георге Хаджі — Яніса — вже в дебюті. Але після перерви німці зусиллями гравців «Баварії» Гнабрі та Мюллера все ж відсвяткували вольовий успіх.

Ісландія — Вірменія — 1:1 (Йоханнессон, 77 — Оганесян, 35).

Ліхтенштейн — Північна Македонія — 0:4 (Велкоскі, 39, Аліоскі, 66, з пенальті, Ніколов, 74, Чурлінов, 83).

Турнірне становище: 1. Німеччина — 18; 2. Північна Македонія — 12; 3. Вірменія — 12; 4. Румунія — 10; 5. Ісландія — 5; 6. Ліхтенштейн — 1.

У суботу, 9 жовтня, в європейській кваліфікації ЧС-2022 зіграють: група А — Азербайджан — Ірландія, Люксембург — Сербія, група В — Швеція — Косово, Грузія — Греція, група С — Литва — Болгарія, Швейцарія — Північна Ірландія, група D — Фінляндія — Україна, Казахстан — Боснія і Герцеговина, група F — Шотландія — Ізраїль, Фарерські острови — Австрія, Молдова — Данія, група I — Андорра — Англія, Угорщина — Албанія, Польща — Сан-Марино.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції поєдинок Фінляндія — Україна.

Фото Twitter Germany

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