У суботу, 9 жовтня, збірна України з футболу на Олімпійському стадіоні в Хельсінкі проведе один з вирішальних поєдинків кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти команди Фінляндії. Нагадаємо, що в Києві підопічні Маркку Канерви на останніх хвилинах врятувалися від поразки — 1:1. Не бачать букмекери явного фаворита і цього разу.

Як відомо, «жовто-сині» перед зустрічами з фінами та боснійцями (12 жовтня у Львові) недорахувалися травмованих Олександра Зінченка («Манчестер Сіті»), Віталія Миколенка та Віталія Буяльського (обидва — «Динамо»), а також Руслана Малиновського («Аталанта»), якого виконувач обов'язків головного тренера команди Олександр Петраков вирішив не викликати на збір.

Є втрати й у фінів. Травми завадили приєднатися до команди півзахиснику Каану Кайрінену з норвезького «Ліллестрема» і форварду англійського «Брентфорда» Маркусу Форссу. Замість них до табору збірної прибули захисник Томас Лам (ХІК) і нападаник Роопе Ріскі (ЦСКА, Болгарія).

Зазначимо, що в останніх 10 домашніх зустрічах збірна Фінляндії програла лише тричі. Рівно три роки тому в Тампере сіверян у відборі Євро-2020 перемогла Італія (2:1), в минулому році вони оступилися в Хельсінкі в матчі Ліги націй з Уельсом (0: 1), а в червні 2021-го в рамках підготовки до Євро-2020 фіни в столиці несподівано програли Естонії (0:1).

Відео голів поєдинку Фінляндія — Україна в режимі онлайн (початок — о 19:00) дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку в групі D команда Казахстану прийме в Нур-Султані боснійців, які прибули на гру без групи футболістів, яким не видали в'їзні візи (початок матчу — о 16:00).

Турнірне становище в групі: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 5 (5); 3. Фінляндія — 5 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 3 (4); 5. Казахстан — 3 (5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямій трансляції зустріч Фінляндія — Україна.

Фото uaf.ua

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter