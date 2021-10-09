У компанії Кріштіану Роналду та Мессі: на «Золотий м'яч"-2021 претендує 18-річний вундеркінд

Авторитетне видання France Football оприлюднило імена 30 претендентів на нагороду найкращому футболісту року в Європі «Золотий м'яч», вручення якої відбудеться 29 листопада в паризькому театрі «Шатле» (переможець буде обраний шляхом голосування 180 журналістів з усього світу).

Зазначимо, що найбільше представництво в списку (по п'ять гравців) мають фіналісти Ліги чемпіонів «Челсі» і «Манчестер Сіті». А ось наймолодшим серед номінантів опинився півзахисник «Барселони» та збірної Іспанії Педрі, чий вік на момент публікації списку становив 18 років 10 місяців і 13 днів.

Значаться серед претендентів на нагороду ще п'ять футболістів, які не досягли віку 23 років: італієць Джанлуїджі Доннарумма (22 роки), англійці Філ Фоден (21) і Мейсон Маунт (22), норвежець Ерлінг Холанд (21), а також француз Кіліан Мбаппе (22).

Повний список претендентів на «Золотий м'яч» -2021:

Сезар Аспілікуета («Челсі», Іспанія);

Ніколо Барелла («Інтер», Італія);



Карім Бензема («Реал», Франція);



Леонардо Бонуччі («Ювентус», Італія);



Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія);



Джорджо К'єлліні («Ювентус», Італія);



Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалія);



Рубен Діаш («Манчестер Сіті», Португалія);



Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», Італія);



Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалія);



Філ Фоден («Манчестер Сіті», Англія);



Ерлінг Холанд («Боруссія» Д., Норвегія);



Жоржиньо («Челсі», Італія);



Харрі Кейн («Тоттенхем», Англія);



Н'Голо Канте («Челсі», Франція);



Симон Кʼяєр («Мілан», Данія);



Роберт Левандовські («Баварія», Польща);



Ромелу Лукаку («Челсі», Бельгія);



Ріяд Марез («Манчестер Сіті», Алжир);



Лаутаро Мартінес («Інтер», Аргентина);



Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція);



Ліонель Мессі («ПСЖ», Аргентина);



Лука Модрич («Реал», Хорватія);



Жерар Морено («Вільярреал», Іспанія);



Мейсон Маунт («Челсі», Англія);



Неймар («ПСЖ», Бразилія);



Педрі («Барселона», Іспанія);



Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет);



Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті», Англія);



Луїс Суарес («Атлетико», Уругвай).

До речі, шестиразовий володар «Золотого м'яча», новачок «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі розповів про те, за кого з претендентів віддав би свій голос.

«Без сумніву, в моїй команді є футболісти, за яких я б віддав свій голос, такі як Неймар і Кіліан Мбаппе. Але є й інші висококласні гравці, які провели прекрасний сезон, наприклад, Роберт Левандовські та Карім Бензема. Для завоювання „Золотого м'яча“ потрібно багато чого досягти на індивідуальному рівні. Але також велике значення мають перемоги в Лізі чемпіонів, Кубку Америки („тонкий“ натяк на себе улюбленого. — Авт. ) або чемпіонаті Європи. Думаю, останнім часом багато важать значущі досягнення», — сказав Ліонель Мессі в інтерв'ю France Football.

Крім головного призу футбольної Європи, France Football 29 листопада також вручить жіночий «Золотий м'яч», нагороду найкращому молодому гравцеві до 21 року — Kopa Trophy і приз найкращому воротареві імені Льва Яшина — Yachine Trophy.

До списку претендентів на Yachine Trophy увійшли: Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ»), Едерсон («Манчестер Сіті»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Едуар Менді («Челсі»), Тібо Куртуа («Реал»), Еміліано Мартінес («Астон Вілла»), Ян Облак («Атлетико»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануель Нойер («Баварія») і Самір Ханданович («Інтер»).

Також 10 футболістів претендують на престижну нагороду «Найкращому молодому гравцеві»: Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед», 20 років), Букайо Сака («Арсенал», 20), Педрі («Барселона», 18), Жеремі Доку («Ренн», 19), Райан Гравенберх («Аякс», 19), Джамал Мусіала («Баварія», 18), Флоріан Вірц («Байєр», 18), Джованні Рейна, Джуд Беллінгем (обидва — «Боруссія» Д., 18) і Нуну Мендеш («ПСЖ», 19).

Нагадаємо, що в минулому році «Золотий м'яч» не вручався через пандемію коронавірусу, а в 2019-му нагорода дісталася Ліонелю Мессі, який виграв її в рекордне вшосте.

У колекції Ліонеля Мессі - шість "Золотих м'ячів"

До речі, за роки існування «Золотого м'яча» (з 1956-го) престижна нагорода тричі вручалася українським футболістам: у 1975-му — Олегу Блохіну, в 1986-му — Ігорю Бєланову і в 2004-му — Андрію Шевченку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі фінал Ліги націй Іспанія — Франція.

Фото Twitter France Football #BallondOr

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter