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Спорт

Кріштіану Роналду надіслали з Італії «холодильник» за 68 тисяч доларів

14:05 9 жовтня 2021
Кріштіану Роналду

П'ятиразовому володареві «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду, який перейшов з «Ювентуса» до «Манчестер Юнайтед», надіслали з Італії в його особняк камеру для кріотерапії вартістю 68 тисяч доларів, повідомляє The Sun.

«Роналду скрупульозно ставиться до свого тіла і зробить все, щоб отримати перевагу. Було нелегко доставити камеру для кріотерапії, але він щасливий, що тепер вона тут, так як це допоможе йому у відновленні після матчів. Переїзд до Великої Британії був одним з його пріоритетів, оскільки він знає, наскільки вимоглива прем'єр-ліга. Роналду хоче, щоб його фізична форма залишалася на піку», — розповіло джерело.

Повідомляється, що Кріштіану Роналду почав користуватися кріогенною камерою ще в 2013 році, коли виступав за «Реал». З її допомогою 36-річний футболіст зможе відновлювати тканини організму за температури до мінус 200 градусів, а також знижувати стомлюваність і покращувати кровообіг. Однак в камері можна перебувати до 5 хвилин, після чого виникає небезпека для організму.

Нагадаємо, що португалець в семи поєдинках після повернення до «МЮ» забив 5 м'ячів, зокрема, принісши команді Оле-Гуннара Сульшера перемогу в матчі Ліги чемпіонів проти «Вільярреала».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що особистий кухар Кріштіану Роналду розкрив секрети харчування португальця.

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