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Спорт

Аутсайдер української прем'єр-ліги представив нового головного тренера

15:01 9 жовтня 2021
Ігор Леонов

Закарпатський «Минай», що посідає в чемпіонаті України з футболу (з грою в запасі) передостаннє, 13-е, місце, після відставки Василя Кобіна на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера команди. Ним став колишній футболіст «Таврії» і «Шахтаря» 54-річний Ігор Леонов, до тренерського штабу якого увійшов ексгравець збірної України Михайло Старостяк.

У послужному списку дворазового володаря Кубка України і чотириразового віцечемпіона країни в складі «Шахтаря», уродженця Криму Ігоря Леонова — робота з донецьким «Шахтарем-3» та київським «Арсеналом». Також фахівець працював у тренерському штабі «Маріуполя» і в академії «Шахтаря».

Нагадаємо, що в найближчому поєдинку прем'єр-ліги «Минай» 17 жовтня прийматиме в рідних стінах «Десну».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Колоса» Руслан Костишин пішов у відставку після ганебної поразки від «Динамо».

Фото ФК «Минай»

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