Україна в 100-му матчі Пʼятова на жилах перемогла в гостях Фінляндію: відеоогляд поєдинку відбору ЧС-2022

У суботу, 9 жовтня, збірна України провела на Олімпійському стадіоні в Хельсінкі дуже важливий з турнірної точки зору поєдинок відбору ЧС-2022 проти команди Фінляндії (у Києві суперники зіграли — 1:1). До речі, виходячи на поле, підопічні Олександра Петракова вже знали, що в іншому матчі в групі боснійці здобули перемогу в Казахстані (2:0), потіснивши нашу команду з другого місця. Отож «жовто-синім» відступати було нікуди…

ЧС-2022. Кваліфікація. Група D. 6-й тур

9 жовтня (субота)

Фінляндія — Україна — 1:2

Фінляндія: Градецькі, Тойвіо, Араюрі, Вайсянен, Алхо (Хямяляйнен, 62), Райтала, Лам (Ніссіля, 62), Камара, Лод, Пох'янпало (Ріскі, 78), Пуккі.

Україна: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Соболь (Корнієнко, 46), Тимчик, Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко, Циганков (Зубков, 77), Ярмоленко (Булеца, 87), Яремчук (Довбик, 87).

Голи: Пуккі (29) — Ярмоленко (4), Яремчук (34).

Керманич збірної України Олександр Петраков, який влаштував на передматчевій пресконференції щось накшталт демаршу (відповіді 64-річного фахівця на всі запитання журналістів обмежилися… 37 словами), залишив поза заявкою на поєдинок новачка команди Олександра Піхальонка з «Дніпра-1» і виставив цілком прогнозований стартовий склад (з урахуванням відсутності Миколенка, Зінченка, Буяльського та Малиновського).

Після п'яти нічиїх в п'яти стартових зустрічах відбору (осічки з казахами і фінами в Києві і здобуте очко в Парижі були ще при Андрієві Шевченку) «жовто-синіх» в боротьбі за друге місце в групі, ясна річ, влаштовувала лише перемога. При цьому для підопічних колишнього шкільного вчителя математики Маркку Канерви мирний результат протистояння не здавався б смертельним.

Фіни, яких підтримували 29 тисяч уболівальників (була підтримка і у наших), могли повести в рахунку вже на 3-й хвилині, коли після обрізки гостей в центрі поля Лод пробив з меж штрафного. Але блискучу реакцію в цьому епізоді продемонстрував Пʼятов, який проводив в цей вечір свій 100-й матч за збірну України (до речі, наш голкіпер-ювіляр у 37 років і 103 дні став найстаршим футболістом в історії національної команди, перевершивши досягнення Анатолія Тимощука — 37 років і 83 дні).

Відповідь команди Петракова вийшла на славу. Через хвилину Ярмоленко зважився на удар «тещиною» (правою) ногою з-за меж штрафного і вивів «жовто-синіх» вперед — 1:0. 43-й гол гравця «Вест Хема» за національну команду: до рекордсмена Андрія Шевченка — лише п'ять точних ударів.

У першому таймі підопічні Петракова провели ще кілька гострих контратак, але подвоїти перевагу не змогли. А ось Фінляндія забила. Після подачі кутового Пʼятов блискуче парирував удар головою Пох'янпало, але Матвієнко, намагаючись вибити м'яч подалі, потрапив у Пуккі — 1:1.

І все ж на перерву суперники пішли за переваги України. На 34-й хвилині Яремчук холоднокровно завершив голом класну комбінацію за участю Ярмоленка, Тимчика і Циганкова — 1:2.

У другому таймі гра нервів, в якій підопічні Петракова виглядали гідно, продовжилася. Але чим ближче був фінальний свисток, тим складніше нашим хлопцям, які помітно втомилися, було стримувати фінів, які йшли ва-банк. Який же момент не реалізував Араюрі, не потрапивши з вигідної позиції у ворота після того, як Пʼятов парирував небезпечний удар зі штрафного! І все ж наші вистояли! Які важливі три очки!

До речі, збірна України першою за Олександра Петракова перемогою не лише значно підвищила свої шанси на підсумкове друге місце (а це вихід до плей-оф), але й вперше за два роки виграла на полі суперника. Останній раз «жовто-сині» поверталися додому з перемогою у вересні 2019-го, коли розгромили у Вільнюсі Литву — 3:0.

В іншому поєдинку в групі збірна Казахстану в Нур-Султані програла команді Боснії та Герцеговини, кільком футболістам якої не дозволили в'їхати до країни, — 0:2 (Превляк, 25, 66).

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 8 (6); 3. Боснія і Герцеговина — 6 (5); 4. Фінляндія — 5 (5); 5. Казахстан — 3 (6).



У наступному турі у вівторок, 12 жовтня, в групі зіграють: Україна — Боснія і Герцеговина, Казахстан — Фінляндія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямій трансляції фінальний поєдинок Ліги націй Іспанія — Франція.

Фото uefa.com

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