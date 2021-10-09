Олександр Петраков: «Просив Ярмоленка:» Андрійку, давай, треба". Як сина"

У суботу, 9 жовтня, збірна України з футболу на Олімпійському стадіоні в Хельсінкі завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука здобула важку перемогу над командою Фінляндії (2:1), значно підвищивши свої шанси на друге місце у відбірній групі ЧС-2022. Після трьох нічиїх поспіль (з Казахстаном — 2:2, з Францією — 1:1 і в спарингу з чехами — 1:1) новий наставник «жовто-синіх» Олександр Петраков таки відсвяткував свій перший успіх на чолі національної команди.

— Була зроблена одна заміна в порівнянні з матчем проти Франції — Миколенко. Сьогоднішній склад — найсильніший для збірної України? — запитали наставника «жовто-синіх» в ефірі телеканалу «Футбол» відразу після фінального свистка.

— Це найоптимальніший склад на даний момент. Молоді хлопці. Вийшли Корнієнко, Булеца. Вони вже стукають до складу, дебютували в офіційних матчах. Коля Шапаренко провів всю гру здорово. Всі хлопці — молодці.

— Гол Ярмоленка правою ногою — це несподіванка?

— Звичайно, несподіванка. Молодець Андрій — він сьогодні, скільки міг, тягнув команду, був лідером. Лише слова подяки всім хлопцям, це їхня перемога.

— Пропущений гол, напевно, найнелогічніший у вашій кар'єрі.

— Так. Матвієнко теж засмучений, говорить, що просто вибивав — потрапив в ногу, це футбол. Звичайно, всі засмучені, що пропустили.

— Наскільки важливо було витримати цей швидкий, агресивний футбол?

— Я люблю цей футбол, я — тренер. Я хлопцям розповідаю, мої помічники. Ми — однодумці. Хлопцям цей футбол сподобався, але він дуже енерговитратний, дуже важкий. Хлопці всю гру накривали і пресингували суперника. Ви все бачили.

— Що підказували Ярмоленкові?

— Я бачив, що його вдарили по спині, він сказав, що скільки зможе, стільки протягне. Просто підбадьорював його по-людськи, кажу: «Андрійку, давай, треба». Як синові.

— Що скажете команді в роздягальні?

— Привітаю усіх. І все — забули. Тепер усі думки про матч з Боснією і Герцеговиною.

Відеоогляд матчу Фінляндія — Украиїна — 1:2

Нагадаємо, що збірна України битиметься з боснійцями 12 жовтня на «Арені Львів».

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 8 (6); 3. Боснія і Герцеговина — 6 (5); 4. Фінляндія — 5 (5); 5. Казахстан — 3 (6).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко не зіграє за збірну України в жовтневих поєдинках через травму.

Фото uaf.ua

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