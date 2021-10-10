Українка Монзуль в історії Англії та гол Кендзьори за Польщу: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У суботу, 9 жовтня, на футбольних полях Старого Світу відбулися поєдинки 6-го туру європейської кваліфікації чемпіонату світу. У 14 матчах вболівальники побачили 42 м'ячі!

ЧМ-2022. Кваліфікація

9 жовтня (субота)

Група D

Фінляндія — Україна — 1:2 (Пуккі, 29 — Ярмоленко, 4, Яремчук, 34).

Казахстан — Боснія і Герцеговина — 0:2 (Превляк, 25, 66).

Якщо в двох поєдинках з Україною казахи забили тричі, то в протистоянні з боснійцями, чотирьом футболістам яких відмовили у в'їзді до Казахстану, підопічні Талгата Байсуфінова спромоглися завдати лише одного удару в площину воріт суперника і закономірно програли.

До речі, прямо з Нур-Султана команда Боснії і Герцеговини летить до Львова на поєдинок з Україною, який відбудеться 12 жовтня.

Турнірне становище: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 8 (6); 3. Боснія і Герцеговина — 6 (5); 4. Фінляндія — 5 (5); 5. Казахстан — 3 (6).

Група А

Азербайджан — Ірландія — 0:3 (Робінсон, 7, 39, Огбене, 90).

Люксембург — Сербія — 0:1 (Влахович, 68).

Турнірне становище: 1. Сербія — 14 (6); 2. Португалія — 13 (5); 3. Люксембург — 6 (5); 4. Ірландія — 5 (6); 5. Азербайджан — 1 (6).

Група В

Швеція — Косово — 3:0 (Форсберг, 29, з пенальті, Ісак, 62, Квайсон, 79).

Грузія — Греція — 0:2 (Бакасетас, 90, з пенальті, Пелкас, 90+5).

Турнірне становище: 1. Іспанія — 13 (6); 2. Швеція — 12 (5); 3. Греція — 9 (5); 4. Косово — 4 (6); 5. Грузія — 1 (6).

Група С

Литва — Болгарія — 3:1 (Ласіцкас, 18, Черних, 82, 84 — Десподов, 64). На 14-й хвилині Ілієв (Болгарія) не реалізував пенальті.

Швейцарія — Північна Ірландія — 2:0 (Цубер, 45+3, Фасснахт, 90+2). На 37-й хвилині вилучений Льюїс (Північна Ірландія).

Турнірне становище: 1. Італія — 14 (6); 2. Швейцарія — 11 (5); 3. Північна Ірландія — 5 (5); 4. Болгарія — 5 (6); 5. Литва — 3 (6).

Група F

Шотландія — Ізраїль — 3:2 (Макгінн, 30, Дайкс, 57, Мактоміней, 90+4 — Захаві, 5, Даббур, 32).

Фарерські острови — Австрія — 0:2 (Ляймер, 26, Забітцер, 48).

Молдова — Данія — 0:4 (Сков-Ольсен, 23, Кʼяєр, 34, з пенальті, Нергор, 39, Меле, 44).

Півфіналісти Євро-2020 данці просто бездоганно проводять відбірний цикл світової першості. Сім перемог в семи поєдинках за різниці м'ячів 26:0!

Турнірне становище: 1. Данія — 21; 2. Шотландія — 14; 3. Ізраїль — 10; 4. Австрія — 10; 5. Фарери — 4; 6. Молдова — 1.

Група I

Андорра — Англія — 0:5 (Чілуелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 59, Уорд-Проус, 79, Гріліш, 86). На 78-й хвилині Уорд-Проус (Англія) не реалізував пенальті.

Зустріч на стадіоні в Андоррі, на якому напередодні виникла сильна пожежа, провела українська бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль. До речі, харків'янка увійшла до історії збірної Англії як перша жінка-арбітр, котра коли-небудь працювала на поєдинках з її участю.

Угорщина — Албанія — 0:1 (Броя, 80).

Польща — Сан-Марино — 5:0 (Свідерські, 10, Броллі, 20, в свої ворота, Кендзьора, 50, Букса, 84, Пьонтек, 90+1).

Захисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора взяв участь у розгромі футбольних «карликів» з Сан-Марино, забивши свій дебютний м'яч за національну команду.

Турнірне становище: 1. Англія — 19; 2. Албанія — 15; 3. Польща — 14; 4. Угорщина — 10; 5. Андорра — 3; 6. Сан-Марино — 0.

До речі, 9 жовтня пройшов також товариський матч Португалія — Катар — 3:0, в якому Кріштіану Роналду, забивши на 37-й хвилині, оновив світовий рекорд за кількістю голів за національні команди (112 м'ячів). Крім того, португалець обійшов іспанця Серхіо Рамоса (180 ігор) і встановив нове досягнення за кількістю матчів, проведених за європейські збірні (181 поєдинок). До речі, абсолютний рекорд утримує Сох Чин Аун, який провів 195 поєдинків за збірну Малайзії.

Нагадаємо, що змагання в європейському відборі ЧС-2022 продовжаться 11 і 12 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч за третє місце Бельгія — Італія і фінал Ліги націй Іспанія — Франція.

Фото РА

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