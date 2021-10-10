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Спорт

Непереможний українець Вихрист за три раунди побив американця в Лас-Вегасі: відео нокауту

5:12 10 жовтня 2021
Віктор Вихрист

У ніч на неділю, 10 жовтня, у Лас-Вегасі пройде бій між володарем чемпіонського поясу WBC в суперважкій вазі британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

Вечір боксу не обійшовся без участі українського спортсмена. Наш непереможний співвітчизник Віктор Вихрист (8 перемог, 6 з них — нокаутом), який у травні «вирубив» поляка Яцека Пьятека, у рамках андеркарда вийшов у ринг проти американця Майка Маршалла (6 перемог, 4 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

Зі старту поєдинку українець, який має прізвисько Фауст, заволодів ініціативою, методично влучаючи по супернику. Уже з другої трихвилинки бій перейшов у одностороннє побиття американського боксера. Зокрема, Маршалл побував у нокдауні, але достояв до гонгу, а от у третій трихвилинці, після того, як американець ще двічі впав на канвас рингу, арбітр прийняв рішення зупинити поєдинок та присудити Віктору перемогу технічним нокаутом.

Таким чином Вихрист продовжує зберігати «бездоганну» статистику в професійній кар'єрі, здобувши вже восьму перемогу після дебюту на профірингу в лютому минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі та Уайлдеру не дозволили провести дуель поглядів перед боєм, побоюючись бійки.

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