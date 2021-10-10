Ф'юрі — Уайлдер: відео нокауту в неймовірному бою за пояси WBC та The Ring в суперважкій вазі

У ніч на 10 жовтня в Лас-Вегасі на рингу T-Mobile Arena пройшов неймовірний поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі та пояс журналу The Ring між володарем чемпіонських поясів британцем Тайсоном Ф'юрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия) та американцем Деонтеєм Уайлдером (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

ХРОНІКА БОЮ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

Поєдинок очікувався з особливим інтересом, і бій виправдав свій статус. По ходу поєдинку ініціатива переходила від одного боксера до іншого. Суперники неодноразово опинялися на канвасі рингу (Ф'юрі — двічі в четвертому раунді, Уайлдер — у третій та п'ятій трихвилинці).

Утім, ближче до завершальних, «чемпіонських», раундів Деонтей пропускав усе більше ударів, і черговий із них у 11-му раунді «вимкнув світло» американцю.

У підсумку Ф'юрі переміг і в третьому бою проти Уайлдера, остаточно утвердившись у статусі володаря чемпіонського пояса WBC. Тепер мета Тайсона — пояси WBA, WBO та IBF, якими володіє Олександр Усик. Але в українця спочатку на порядку денному реванш із Ентоні Джошуа…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний українець Віктор Вихрист за три раунди побив американця в Лас-Вегасі.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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