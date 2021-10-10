У ніч на 10 жовтня в Лас-Вегасі британський боксер-суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия) захистив чемпіонський титул WBC та пояс журналу The Ring, нокаутувавши в 11-му раунді американця Деонтея Уайлдера (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

ХРОНІКА БОЮ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР ІЗ ЧОТИРМА НОКДАУНАМИ

Згідно суддівських записок, на момент зупинки поєдинку абсолютна перевага була на боці Ф'юрі. Усі судді одноголосно віддавали перемогу британцю (95:91, 94:92, 95:92), і навіть у тому випадку, якби Уайлдер дотягнув до кінця 12-го раунду, переможцем усе одно оголосили би Тайсона.

І якщо за суддівськими записками перевага чемпіона не настільки очевидна, то статистика ударів справді вражає. Згідно з даними комп'ютерної програми CompuBox, боксери викинули приблизно однакову кількість ударів (385 у Тайсона проти 355 у Деонтея), але при цьому точність у британця була набагато вищою — 150 (39%) проти 72 (20%). Найбільше по своєму суперникові Ф'юрі влучав у дев'ятому, десятому та третьому раундах, а Уайлдер лише одного разу, в дев'ятій трихвилинці, «доніс» до суперника більше десяти ударів.

Додамо, що, за інформацією ESPN, відразу після поєдинку Уайлдер був відправлений до лікарні — у американця підозра на струс мозку. Ф'юрі же за кілька хвилин після завершення поєдинку поділився радістю зі своїми підписниками у Twitter. «Ніколи не сумнівайтеся в мені, коли фішки закінчуються, я все повертаю. Дякую моєму богу та рятівнику Ісусу», — написав Ф'юрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віктор Вихрист нокаутував американця Майка Маршалла у третьому раунді в андеркарді бою Ф'юрі — Уайлдер.

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