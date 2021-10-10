У вівторок, 12 жовтня, збірна України, яка здобула драматичну виїзну перемогу над Фінляндією (2:1), проведе відбірний матч світової першості 2022 року. «Жовто-сині» зіграють у фартовому для себе Львові на «Львів Арені» проти збірної Боснії та Герцеговини, з якою раніше на футбольному полі — ані в офіційних, ані в товариських поєдинках — не зустрічалися. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ УКРАЇНА — БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

У нинішньому відбірному циклі наша збірна поки не знала гіркоти поразок, здобувши одну перемогу та п'ять разів зігравши внічию (різниця м'ячів — 8:7), і з 8 очками посідає другий рядок у турнірній таблиці. Боснійці, на відміну від підопічних Олександра Петракова, при одній перемозі та трьох нічиїх одного разу поступилися (вдома Франції — 0:1), і при різниці м'ячів 7:6 та з 6 очками в активі розташовуються на третьому місці.

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор бачать фаворитом «жовто-синіх», виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога України — 1,79, нічия — 3,75, виграш Боснії і Герцеговини — 4,70.

«Фаворит спорт»: перемога України — 1,75, нічия — 3,60, виграш Боснії і Герцеговини — 4,70.

1xBet: перемога України — 1,83, нічия — 3,78, виграш Боснії і Герцеговини — 4,72.

«Олімп»: перемога України — 1,79, нічия — 3,71, виграш Боснії і Герцеговини — 4,71.

«Марафон»: перемога України — 1,81, нічия — 3,78, виграш Боснії і Герцеговини — 4,80.

Також у рамках ігрового дня в групі D збірна Казахстану прийме в Нур-Султані команду Фінляндії (початок — о 17:00).

Турнірне становище у групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 8 (6); 3. Боснія і Герцеговина — 6 (5); 4. Фінляндія — 5 (5); 5. Казахстан — 3 (6).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська рефері Катерина Монзуль увійшла до історії збірної Англії.

Фото УАФ

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