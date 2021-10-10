Україна — Боснія і Герцеговина: де і коли дивитися онлайн відбірні матчі ЧС-2022

У вівторок, 12 жовтня, збірна України проведе передостанній матч відбірного турніру ЧС-2022. Підопічні виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Петракова, які обіграли в Хельсінкі команду Фінляндії (2:1), приймуть у Львові, де за всю історію не зазнали жодної поразки (11 перемог та 2 нічиї), збірну Боснії і Герцеговини.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ УКРАЇНА — БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

Примітно, що майбутній поєдинок стане дебютним між національними командами України та Боснії і Герцеговини, незалежність якої, як і нашої країни, була проголошена в 1992 році. Після зустрічі у Львові підопічних Олександра Петракова та болгарина Івайло Петева в Європі залишиться лише чотири збірні, з якими «жовто-сині» не перетиналися ще на футбольному полі, — це найсильніша збірна світу Бельгія, а також Ірландія, Ліхтенштейн та Гібралтар.

У той же день у групі пройде ще один поєдинок — збірна Казахстану прийме в Нур-Султані команду Фінляндії (початок — о 17:00).

Турнірне становище у групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 8 (6); 3. Боснія і Герцеговина — 6 (5); 4. Фінляндія — 5 (5); 5. Казахстан — 3 (6).

У прямій трансляції матч Україна — Боснія і Герцеговина (початок — о 21:45) покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Крім того, на спеціалізованому каналі до поєдинку та після його завершення вийде в ефір програма «Головна команда», в якій ведучий та експерти обговорять перипетії гри.

Чемпіонат світу-2022. Відбірний турнір

11 жовтня (понеділок)

Кіпр — Мальта 19:00 «Футбол 2»

Хорватія — Словаччина 21:45 «Футбол 1»

Північна Македонія — Німеччина 21:45 «Футбол 2»

Румунія — Вірменія 21:45 «Футбол 3»

12 жовтня (вівторок)

Казахстан — Фінляндія 17:00 «Футбол 1»

Україна — Боснія і Герцеговина 21:45 «Україна», «Футбол 1»

Португалія — Люксембург 21:45 «Футбол 2»

Англія — Угорщина 21:45 «Футбол 3»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що казав Олександр Петраков по ходу матчу з Фінляндією лідеру нашої збірної Андрію Ярмоленку.

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