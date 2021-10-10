Помер знаменитий партнер Лобановського по першому чемпіонському складу «Динамо» Анатолій Сучков

У неділю, 10 жовтня, на 86-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста та селекціонера київського «Динамо», першого чемпіона СРСР у складі української команди Анатолія Сучкова.

Народившись у Москві, перші кроки у професійному футболі робив у запорізькому «Металурзі». Погравши на задвірках радянського футболу, в 1958-му Сучков провів кілька матчів за московський «Спартак», після чого перейшов до «Динамо». У період з 1959-го по 1964-й захисник провів більше сотні матчів за «біло-синіх», будучи причетним до історичного успіху — чемпіонства СРСР-1961, яке перервало гегемонію московських команд у чемпіонаті країни. Партнерами Сучкова по тій команді «біло-синіх» були Валерій Лобановський, Віктор Каневський, Юрій Войнов та інші.

Завершивши кар'єру в 32 роки, Сучков спробував себе на тренерському терені, але там у Анатолія Андрійовича не склалося. Повернувшись до «Динамо» в 1974-му, коли команду тренував його екс-одноклубник Валерій Лобановський, Сучков досяг успіху на посаді селекціонера. Зокрема, за його рекомендацією до команди були запрошені Анатолій Дем'яненко, Василь Рац, Олександр Хапсаліс, Андрій Баль, Сергій Балтача, Вадим Євтушенко, Сергій Юран, Олег Кузнецов та багато інших. Уже під час свого другого «приходу» до київського клубу, наприкінці 90-х — початку 2000-х, Сучков «відкрив» для «Динамо» марокканця Бадра Ель-Каддурі, румунів Флоріна Черната та Тіберіу Гіоане, серба Горана Гавранчича, бразильців Родольфо та Корреа. Щоправда, Анатолій Андрійович завжди вважав за потрібне уточнювати: «Їх рекомендував не особисто я, а весь наш відділ селекції».

1980 рік. Анатолій Сучков (у центрі) обговорює з Валерієм Лобановським чергового кандидата на запрошення до «Динамо». Праворуч — 28-річний Олег Блохін

Упродовж останнього десятиріччя Анатолій Андрійович офіційно в «Динамо» вже не працював, але завжди був бажаним гостем у офісі рідного клубу, якому віддав понад 30 років свого життя.

Анатолій Сучков — у верхньому ряду крайній справа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон світу у складі збірної Англії Роджер Хант.

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter