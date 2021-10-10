Франція здобула вольову перемогу над Іспанією та стала переможцем Ліги націй: відеоогляд матчу

У неділю, 10 жовтня, пройшов фінальний матч другого розіграшу Ліги націй. У вирішальному поєдинку, який відбувся на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані, зійшлися збірні Іспанії та Франції. Нагадаємо, що тріумфатор першого сезону Ліги націй, збірна Португалії, цього разу не змогла пробитися до фінального етапу.

Ліга націй. Фінал

Іспанія — Франція — 1:2

Іспанія: Симон, Аспілікуета, Гарсія, Емерік Ляпорт, Алонсо, Бускетс, Гаві (Коке, 75), Родрі (Форнальс, 84), Ф. Торрес (Меріно, 84), Сарабія (Піно, 61), Оярсабаль.

Франція: Льоріс, Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кімпембе, Тчуамені, Погба, Т. Ернандес, Павар (Дюбуа, 80), Грізманн (Верету, 90+2), Бензема, Мбаппе.

Голи: Оярсабаль (64) — Бензема (66), Мбаппе (80).

У стартовому складі чемпіонів світу 2018 року вийшов Антуан Грізманн. Форвард «Атлетико» став лише дев'ятим футболістом в історії «Ле блу», що досяг позначки у 100 матчів за національну команду. Утім, до рекордсмена, яким є Ліліан Тюрам, 30-річному Грізманну ще далеко — у легендарного захисника, який ставав чемпіоном світу в 1998-му та чемпіоном Європи в 2000-му, в активі 142 поєдинки.

Втім, по ходу першого тайму у Грізманна, як і його партнерів, мало що виходило. Найбільше запам'ятався вихід Бензема віч-на-віч із воротарем, але Карим загрався в обводці й у підсумку момент для удару втратив. Іспанці же традиційно багато володіли м'ячем, але до реальних загроз володінь «Ле блу» справа не доходила.

У схожому ключі, з мінімумом моментів, продовжився матч і після перерви. З однією лише різницею, що м'ячі почали влітати у ворота команд. Щоправда, спочатку після удару Тео Ернандеса, який замикав простріл із лівого флангу, м'яч прийняла на себе поперечина.

А ось потім протягом двох хвилин команди видали два шедеври. Відкрити рахунок вдалося іспанцям, коли Оярсабаль встояв на ногах у боротьбі із захисником, вийшов віч-на-віч із воротарем та пробив точно в кут. Але незабаром рахунок знову був рівним, і цього разу постарався Бензема, який завдав неймовірного за красою удару від лівого кута штрафного майданчика точно в дальню дев'ятку.

Забитий м'яч «окрилив» французів, які «запороли» кілька моментів, але все ж таки домоглися свого на 80-й хвилині. Причому гол вийшов доволі суперечливим — Ернандес блискучим пасом урозріз вивів Мбаппе до воріт, і Кіліан упевнено розібрався з Симоном, пробивши під рукою голкіпера. Ось тільки під час передачі форвард «ПСЖ» очевидно, десь на корпус, був у офсайді, але ані арбітр, ані його відеопомічники не відреагували на це й гол зарахували.

За останні хвилини у іспанців було кілька непоганих шансів, коли Льоріс потягнув забійні удари Оярсабаля та Піно з близької відстані, але цього для порятунку поєдинку виявилося мало.

Таким чином, «Ле блу» взяли реванш у «Червоної фурії» за поразки у чвертьфіналі Євро-2012 та кваліфікації ЧС-2014, ставши другими в історії переможцями Ліги націй. Також французи стали першою збірною, яка має у своїй колекції три трофеї — Кубок світу, Кубок Європи та Кубок Ліги націй.

Додамо, що в матчі за третє місце збірна Італії обіграла в Турині команду Бельгії — 2:1 (Барелла, 46, Берарді, 65, з пенальті — де Кетеларе, 86). При цьому 22-річний голкіпер Джанлуїджі Доннарумма став наймолодшим капітаном «Скуадри Адзурри» за останні 46 років, а тренер Роберто Манчіні здобув 30-ту перемогу біля керма команди — для цього йому знадобилося лише 44 матчі, що є абсолютним рекордом для наставників італійської збірної .

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