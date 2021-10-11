Світоліна в Індіан-Уеллсі вирвала надважку перемогу у доньки власника фабрики морозива: відеоогляд матчу

У ніч на понеділок, 11 жовтня, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (7-а в світі) продовжила успішний виступ на престижному турнірі в Індіан-Уеллсі (США) з призовим фондом 8,35 млн доларів (нагадаємо, що на старті змагань одеситка обіграла чешку Терезу Мартінцову).

У поєдинку третього кола українка на тай-брейку вирвала перемогу у 40-ї ракетки світу, 31-річної дочки власника фабрики морозива румунки Сорани Кирсті — 4:6, 6:4, 7:6 (3). До речі, після того, як Еліна програла першу партію, на трибунах корту з'явився її чоловік Гаель Монфіс. Виявилося — на удачу!

В цей день, скажімо як є, гра Світоліній не давалася (37 невимушених помилок!) Але у вирішальний момент на перший план вийшов знаменитий характер Еліни, яка взяла таки третій сет, поступаючись — 2:4 і 5:6! Рахунок в особистих протистояннях суперниць став 3:0 на користь українки (в 2016-му Еліна здолала Кирстю на «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:3, а в 2017-му — на турнірі в Стамбулі — 6:4, 6:4).

Вихід до 1/8 фіналу приніс 27-річній Світоліній, яка ще реально претендує на потрапляння до числа учасниць Підсумкового турніру року (старт 8 листопада в мексиканській Гвадалахарі), 92 тисячі доларів призових «брудними» і 120 рейтингових очок. За путівку до чвертьфіналу «п'ятого Шолома», як називають змагання в Індіан-Уеллсі, Еліна побореться з переможницею поєдинку між американкою Джессікою Пегулою (24-а) та італійкою Ясміне Паоліні (63-тя).

Зазначимо, що свій найкращий результат в Індіан-Уеллсі Світоліна показала в 2019 році, коли дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Бьянці Андреєску.

На жаль, ще дві українки не змогли пробитися до третього кола змагань у США. Киянка Марта Костюк (58-а) програла експершій ракетці світу Сімоні Халеп (17-а), яка нещодавно відгуляла розкішне весілля, — 6:7 (2), 1:6, а одеситка Даяна Ястремська (75-а) не знайшла аргументів проти іспанки Паули Бадоси (27-а) — 4:6, 6:2, 2:6. Обидві тенісистки заробили в Індіан-Уелссі по 29 тисяч в американській валюті «брудними».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна з чоловіком сходила в Парижі на матч Мессі і стала свідком скандалу.

Фото Jimmie48

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter