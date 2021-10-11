Випередила росіянку: українка Вікторія Мотричко стала п'ятиразовою чемпіонкою Європи

В італійському Кʼянчано-Терме завершився чемпіонат Європи з шашок. Блискуче виступила на змаганнях 32-річна українська спортсменка, лідер рейтингу FMJD у бліці (швидкі шашки) Вікторія Мотричко, яка завоювала «золото» у швидкій програмі.

За підсумками змагань наша спортсменка набрала 14 очок, на один бал випередивши росіянку Матрьону Ноговіцину і Ольгу Федорович з Білорусі.

Раніше тепер уже п'ятиразова чемпіонка Європи Мотричко разом з Ольгою Балтажи здобула в Італії «срібло» в командній першості з рапіду.

Додамо, що у чоловіків володарем бронзи ЧЄ став Юрій Анікєєв, якого свого часу відсторонювали від змагань через… вишиванку. А в команді українці Юрій Анікєєв, Артем Іванов та Іван Антоненко завоювали «срібло».

До речі, новоспечена чемпіонка Європи Вікторія Мотричко з 2014 року заміжня за білоруським шашкістом Владиславом Сплендером. У пари росте 6-річна дочка Ніколь.

Вікторія Мотричко з чоловіком і донькою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України стала чемпіоном світу з шашок, випередивши… п'ять команд Росії.

Фото Fаcebook

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