Непереможний український боксер Тарас Шелестюк битиметься вже на цьому тижні: названі суперник і місце бою

Непереможний український боксер-напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Тарас Шелестюк (18 перемог, 10 з них — нокаутом), який здолав у січні 2020-го одноголосним рішенням суддів аргентинця Луїса Альберто Верона, на своїй сторінці в Instagram повідомив, що проведе найближчий бій у суботу, 16 жовтня. Суперником уродженця Макіївки, котрий мешкає у США, стане 22-річний мексиканець Рікардо Салас на прізвисько Чарівник.

«Друзі, радий повідомити, що вже в наступну суботу, 16 жовтня, проведу наступний поєдинок в Канкуні, Мексика. Суперником буде Рікардо Салас Родрігес (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки). Бій транслюватиметься на ESPN +. Всім дякую за підтримку», — написав 35-річний Тарас Шелестюк.

Суперник Шелестюка - 22-річний мексиканець Рікардо Салас

Нагадаємо, що чемпіон світу серед любителів і бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні Тарас Шелестюк, який виступав у любителях пліч-о-пліч з Василем Ломаченком та Олександром Усиком, нещодавно підписав контракт з промоутерською компанією Probellum.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тарас Шелестюк «побив» зірку Голлівуду Міккі Рурка.

Фото Instagram

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter