Пишногруда наречена футболіста «Динамо» блиснула фігурою після пологів
Наречена футболіста київського «Динамо» Беньяміна Вербича Альвіна Царенко, яка народила в серпні словенцеві сина, порадувала своїх підписників в Instagram відвертими знімками, виставивши фотосесію в мереживній білизні.
Нагадаємо, що словенський легіонер «Динамо» закрутив роман з пишногрудою красунею, яка брала участь в зйомках для журналу Playboy, після розлучення з довгоногою датчанкою Амелі Бокел.
Про кохану Беньяміна Вербича відомо, що вона народилася в Києві і свого часу навчалася в столичному КПІ на кафедрі Медичних приладів і систем. У своєму акаунті в Instagram дівчина позиціонує себе як модель, художник та дизайнер.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ЗМІ знайшли «першу красуню світового футболу».
Фото Instagram360
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