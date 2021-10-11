У понеділок, 10 жовтня, виконувач обовʼязків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков перед дуже важливим поєдинком відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини поспілкувався з представниками ЗМІ в музейно-культурному комплексі «Львіварня» (наша команда після перемоги над фінами прилетіла до Львова одразу з Хельсінкі). На відміну від прескоференції в столиці Фінляндії, де всі відповіді рульового «жовто-синіх» на запитання журналістів вмістилися у… 37 слів, цього разу фахівець був більш балакучим.

— Яка ситуація з травмованими в збірній? Чи готові зіграти Соболь та Ярмоленко? — насамперед запитали Олександра Петракова.

— У нас все добре, втрат немає. Сьогодні ввечері ще тренування буде… Поки у нас все добре.

— Як ви готуєтеся до матчів, переглядаєте суперників?

— Заздалегідь я не дивився поєдинки Боснії і Герцеговини, оскільки був зайнятий фінами. Але коли ми сіли в літак, мені одразу надали інформацію про них. Я подивився останню гру боснійців з Казахстаном, також бачив матч з Францією.

Зараз мені надали різні матеріали про цю команду, а вчора ми подивилися з хлопцями хвилин 20 нарізок з їхньою грою. Сьогодні у нас буде півгодинне теоретичне заняття перед поєдинком.

— Матч буде проходити з карантинними обмеженнями. Як ставитеся до цього, що не переживаєте, що деякі вболівальники не зможуть потрапити на трибуни?

— Наскільки мені відомо, всі ці вимоги спростять.

— Усі футболісти, які грали під вашим керівництвом, зазначають, що ви — дуже сильний мотиватор. Чи знаєте, як перед завтрашнім матчем зняти з хлопців психологічний тиск?

- Їх не потрібно мотивувати (посміхається). Ми щойно з хлопцями їхали і згадували, що знаємо один одного з 2010 року. Ось коли вони були маленькими, мені потрібно було їх мотивувати, а зараз… Вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Це буде вже занадто. Вони все і самі знають, адже нам не можна навіть внічию завтра грати.

— Після матчу з фінами Руслан Малиновський заявив, що готовий виступати за збірну. Особисто вам він телефонував, чи пропонував свою кандидатуру на наступні матчі?

— Без коментарів.

До речі, сам Руслан Малиновський, в активі якого 43 поєдинки і шість м'ячів за національну команду, підтвердив в інтерв'ю італійським ЗМІ, що готовий виступати за збірну України.

«З цього зробили більше, ніж було насправді, — цитує гравця „Аталанти“ L'Eco di Bergamo. — У вересні у мене були розбіжності в поглядах з тренером збірної: коли партнерам по „Шахтарю“ і „Динамо“ дозволили достроково повернутися до тренувань з клубами, я попросив зробити те ж саме, і мені дали „добро“. Я завжди готовий повернутися до збірної: чи відбудеться це — вирішить тренер».

Нагадаємо, що поєдинок відбору ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина, який довірили судити німецькому рефері Феліксу Цвайеру, відбудеться 12 жовтня на «Арені Львів» (початок — 21:45). Також у цей день в групі D в Нур-Султані зіграють Казахстан та Фінляндія.

Турнірне становище в групі: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 8 (6); 3 Боснія і Герцеговина — 6 (5); 4. Фінляндія — 5 (5); 5. Казахстан — 3 (6).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок Україна — Боснія і Герцеговина.

Фото Олександра ПОПОВА

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