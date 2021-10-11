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Спорт

Уайлдер боксував проти Ф'юрі з переломом

18:47 11 жовтня 2021
Деонтей Уайлдер

Тренер ексчемпіона світу з боксу американця Деонтея Уайлдера (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 нічия, 2 поразки) Малік Скотт розповів про стан свого підопічного після важкої поразки від британця Тайсона Ф'юрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия) в бою за чемпіонські пояси WBC і The Ring у Лас-Вегасі.

Як відомо, Уайлдер побував у нокдауні в 3-й і 10-й трихвилинках, а в 11-му Ф'юрі, який сам двічі опинявся на настилі рингу в 4-му раунді, відправив суперника у важкий нокаут. Після бою американця доправили до лікарні. Загрози здоров'ю немає, хоча без травм не обійшлося.

«Ми здалися лікарю після бою, все було круто. У нього розбита губа, він зламав руку, зламав палець або суглоб. Але життя триває, — розповів Малик Скотт в бесіді з ESNews. — Я завжди говорив, що Ф'юрі не хороший, а дуже хороший, до біса хороший боксер. Після минулого бою я вважаю його великим бійцем. Величезна повага. Уайлдер був хорошим, але Ф'юрі був кращим. Переміг сильніший. Ми майже його побили, це був пекельний досвід. Хочу, щоб після такого Деонтей добре відпочив. А я вже прослідкую, щоб він отримав відпочинок».

До речі, на поєдинку в Лас-Вегасі була присутня наречена Уайлдера Теллі Свіфт, контра не приховувала сліз після побаченого.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний українець Віктор Вихрист в андеркарді бою Ф'юрі — Уайлдер побив американця.

Фото Twitter Top Rank

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