Харкав кров'ю на ринг: непереможного британського боксера відправили в страшний нокаут

Чинний чемпіон Великобританії та Європи в напівсередній вазі 32-річний Екоу Ессуман (16 перемог, 7 з них — нокаутом) ефектно провів свій перший захист титулу в ході вечора боксу, що відбувся напередодні у Бірмінгемі.

У поєдинку проти свого непереможного досі 25-річного співвітчизника Денні Болла (тепер — 10 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка) Ессуман відсвяткував дострокову перемогу. В ході поєдинку чемпіон загнав суперника в кут рингу і обрушив на нього шквал ударів. Болл звалився на настил рингу, почав харкати кров'ю і всім свої виглядом показувати, що бій для нього закінчено.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Віктор Вихрист відправив у нокаут суперника з США.

Фото Instagram

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