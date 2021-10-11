Помста Росії команді Вербича та осічка Хорватії: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У понеділок, 11 жовтня, стартувала програма чергового туру кваліфікації чемпіонату світу, фінальна частина якого відбудеться в листопаді-грудні 2022 року в Катарі. Нагадаємо, що за путівку на ЧС-2022 продовжує боротьбу і збірна України.

ЧС-2022. Кваліфікація

11 жовтня (понеділок)

Група Е

Білорусь — Чехія — 0:2 (Шик, 22, Гложек, 65).

Білоруси, яким УЄФА заборонив проводити домашні зустрічі на території країни, в російській Казані зазнали від чехів сьомої поразки поспіль із загальним рахунком 3:19. Зовсім погані справи в «бацькіному» футболі.

Естонія — Уельс — 0:1 (Мур, 12).

Становище лідерів: 1. Бельгія — 16 (6); 2. Чехія — 11 (7); 3. Уельс — 11 (6); 4. Естонія — 4 (6); 5. Білорусь — 3 (7).

Група G

Латвія — Туреччина — 1:2 (Гутковський, 70 — Сердар, 76, Бурак Їлмаз, 90+9, з пенальті).

Норвегія — Чорногорія — 2:0 (Ельюнуссі, 29, 90+6). На 90+4-й хвилині вилучений Вешович (Чорногорія).

Нідерланди — Гібралтар — 6:0 (ван Дейк, 9, Депа, 21, 45+3, з пенальті, Думфріс, 48, Данджума, 75, Мален, 86).

Турнірне становище: 1. Нідерланди — 19; 2. Норвегія — 17; 3. Туреччина — 15; 4. Чорногорія — 11; 5. Латвія — 5; 6. Гібралтар — 0.

Група Н

Словенія — Росія — 1:2 (Ілічич, 40 — Дівєєв, 28, Джикія, 32).

Росіяни під керівництвом Валерія Карпіна відсвяткували перемогу на стадіоні «Людські врт» в Маріборі, помстившись словенцям за пам'ятну поразку на цій же арені в 2009 році, яка коштувала збірній Росії поїздки на ЧС-2010. Київський динамівець Беньямін Вербич провів у складі господарів поля 52 хвилини.

Хорватія — Словаччина — 2:2 (Крамаріч, 25, Модрич, 71 — Шранц, 20, Гараслін, 45).

Кіпр — Мальта — 2:2 (Папуліс, 7, Сотіріу, 80 — Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8).

Турнірне становище: 1. Росія — 19; 2. Хорватія — 17; 3. Словаччина — 10; 4. Словенія — 10; 5. Мальта — 5; 6. Кіпр — 5.

Група J

Північна Македонія — Німеччина — 0:4 (Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83).

Футболісти збірної Німеччини здобули пʼяту перемогу поспіль у відбірному циклі і першими (крім господарів турніру катарців) гарантували собі участь у фінальному турнірі.

Румунія — Вірменія — 1:0 (Мітріце, 26).

Ісландія — Ліхтенштейн — 4:0 (Тордарсон, 19, Гвюдмюндссон, 35, з пенальті, 79, з пенальті, Гудйонсен, 89). На 63-й хвилині вилучений Марксер (Ліхтенштейн).

Турнірне становище: 1. Німеччина — 21; 2. Румунія — 13; 3. Північна Македонія — 12; 4. Вірменія — 12; 5. Ісландія — 8; 6. Ліхтенштейн — 1.

У вівторок, 12 жовтня, в європейській кваліфікації ЧС-2022 зіграють: група А — Сербія — Азербайджан, Португалія — Люксембург, група В — Косово — Грузія, Швеція — Греція; група С — Литва — Швейцарія, Болгарія — Північна Ірландія; група D — Казахстан — Фінляндія, Україна — Боснія і Герцеговина; група F — Фарери — Шотландія, Ізраїль — Молдова, Данія — Австрія; група I — Англія — Угорщина, Сан-Марино — Андорра, Албанія — Польща.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі відбірний поєдинок ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина.

Фото Twitter збірної Росії

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