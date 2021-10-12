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Спорт

Критикував Путіна і страждав за вишиванку: українець Юрій Анікєєв став чемпіоном Європи

9:04 12 жовтня 2021
Юрій Анікєєв

В італійському Кʼянчано-Терме фінішував чемпіонат Європи з шашок-100, на якому відмінно виступили українські спортсмени. Слідом за одеситкою Вікторією Мотричко золоту медаль завоював наш титулований чемпіон світу і тепер уже триразовий переможець європейських першостей Юрій Анікєєв, якого свого часу намагалися дискваліфікувати за… вишиванку (в 2019-му наш спортсмен виграв «золото» ЧЄ з російських шашок в Ізмірі, а в 2021-му з бразильських — в Каппадокії).

В останній день змагань 38-річний міжнародний майстер з Харкова набрав у бліці 14 очок і фінішував першим, випередивши у підсумковому протоколі голландця Яна Грондекайка і ще одного нашого співвітчизника — 33-річного Артема Іванова з Дніпра, який став бронзовим призером ЧЄ.

Нагадаємо, що свого часу Юрія Анікєєва дискваліфікували на три роки за «порушення етичного кодексу Міжнародної федерації шашок (IDF)», іншими словами, за публічну критику Володимира Путіна і появу на церемонії нагородження у вишиванці. Але незабаром Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) анулював вердикт російського керівництва IDF, повністю виправдавши українського спортсмена. Більш того, CAS також зобов'язав федерацію виплатити українцю 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію і покрити витрати за хід судового процесу.

Не залишилася Україна без медалі Кʼянчано-Терме і в змаганнях жінок. Після завоювання «срібла» в командній першості Ольга Балтажи із Запоріжжя стала віцечемпіонкою Європи в особистій першості. До речі, свого часу досвідчена шашкістка встановила рекорд України за кількістю дощок на сеансі одночасної гри — 100.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юрій Анікєєв виграв у Туреччині чемпіонат Європи з шашок-64.

Фото Optima Photo

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