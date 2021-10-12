У вівторок, 12 жовтня, збірна України з футболу (27-а у світовому рейтингу), яка обіграла в Хельсінкі фінів (2:1), проведе на «Арені Львів» свій передостанній поєдинок групового турніру кваліфікації ЧС-2022 проти 57-ї команди рейтингу ФІФА Боснії і Герцеговини (арбітр — Фелікс Цвайер з Німеччини).

Виконувач обов'язків головного тренера нашої збірної Олександр Петраков, як і на гру в столиці Фінляндії, не вніс до заявки на поєдинок новачка команди півзахисника «Дніпра-1» Олександра Пихальонка. Що ж стосується гостей, то до них у Львові приєдналися чотири гравці (захисники Даріо Джуміч з «Твенте», Денніс Хаджікадуніч з «Ростова», а також півзахисники Саньїн Прціч зі «Страсбурга» і Елвіс Шаріч з «Горіци»), котрі не змогли зіграти в попередньому матчі в Казахстані (2:0) через заборону в'їзду до країни.

Зазначимо, що в 19 поєдинках, зіграних в колишні роки на двох стадіонах Львова («Україна» та «Арена Львів»), українська збірна не зазнала жодної поразки — 17 перемог і дві нічиї (різниця забитих і пропущених м'ячів — 46:10). Болгарський наставник боснійців Івайло Петєв перед грою заявив, що його підопічні мають намір порушити приємну для «жовто-синіх» львівську традицію.

Відео голів у поєдинку Україна — Боснія і Герцеговина у режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» (початок зустрічі — о 21:45) у цій новині.

Нагадаємо, що в другому матчі ігрового дня в групі D в Нур-Султані зіграють Казахстан та Фінляндія (початок — о 17:00).

Турнірне становище в групі: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 8 (6); 3 Боснія і Герцеговина — 6 (5); 4. Фінляндія — 5 (5); 5. Казахстан — 3 (6).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції зустріч Україна — Боснія і Герцеговина.

Фото uaf.ua

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