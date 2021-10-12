Помер легендарний чемпіон світу з боксу, який всю кар'єру виступав під чужим прізвищем

У віці 89 років помер легендарний американський ексчемпіон світу з боксу в напівсередній вазі Тоні Демарко. Про це повідомив в соцмережах промоутер Расселл Пелтц.

У Бостонського бомбардувальника, як іменували боксера, була незвичайна життєва історія. Майбутній чемпіон народився у січні 1932 року в Бостоні (США) в сім'ї вихідців з італійської Сицилії. Справжнє ім'я легенди — Леонардо Ліотта. Професіональну кар'єру в боксі він почав у 16 років. А оскільки в США боксувати 16-річним заборонено, то Ліотта скористався документами свого 18-річного друга Тоні Демарко, ставши знаменитим саме під цим прізвищем.

На пік кар'єри американець вийшов в 1950-х роках, ставши в 1955 році чемпіоном світу після перемоги над Джонні Секстоном. Але, як не парадоксально, всесвітню популярність Демарк принесли… два програних бої з Карменом Базиліо (поєдинок-реванш визнали боєм року за версією журналу The Ring). До речі, пізніше американець реабілітувався гучною перемогою над Кидом Гевіланом в 1956 році.

До речі, в рідному місті боксера Бостоні його заслуги оцінили гідно. Ім'я члена Міжнародної зали боксерської слави (з 2019 року) носить одна з вулиць, а в 2012 році в присутності самого винуватця торжества Тоні Демарко відкрили пам'ятник.

2012 рік. Тоні Демарко на відкритті свого пам'ятника у Бостоні

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний боксер Марвін Хаглер.

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