У зоряного новачка «Шахтаря» народилася донька

У сім'ї півзахисника «Шахтаря» Педріньо, який перейшов влітку в український клуб з «Бенфіки» за 18 млн євро, сталася радісна подія. Дружина 23-річного бразильця Лайла народила доньку, повідомляє донецький клуб у Facebook.

«Вітаємо Педріньо та його дружину Лайлу з народженням дочки. Бажаємо малятку міцного здоров'я, щасливим батькам і всій родині — радості і благополуччя!» — йдеться в повідомленні ФК «Шахтар».

До речі, Педріньо опублікував на своїй сторінці в Instagram знімки з дружиною в пологовому будинку і фото малятка.

«Безумовна любов, подяку Богу за це благословення в моєму житті. Ласкаво просимо в світ, Анджеліно», — написав щасливий батько.

До речі, один з лідерів гірників ще до народження дівчинки присвятив їй свій гол у ворота «Львова»

«Кому присвятив гол? Дочці, яка незабаром народиться, а також дружині. Дай Боже, все буде добре, вона буде здоровою і щасливою», — заявив тоді бразилець.

Нагадаємо, що для «Шахтаря» трансфер Педріньо став другим найдорожчим в історії, поступаючись лише купівлі Бернарда в 2013 році за 25 мільйонів євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст київського «Динамо» Беньямін Вербич вперше став батьком.

Фото ФК «Шахтар»

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter