Українська «молодіжка» з піжонським пенальті перемогла Фарери: відеоогляд матчу

У вівторок, 12 жовтня, за кілька годин до матчу нашої національної збірної проти Боснії та Герцеговини у Львові молодіжна команда України провела на «Славутич-Арені» у Запоріжжі поєдинок відбору Євро-2023 з однолітками з Фарерських островів.

Чемпіонат Європи серед молодіжних команд. Кваліфікація. Група Н

Україна (U21) — Фарери (U21) — 1:0

Україна: Нещерет, Сич, Боль, Батагов, Вівчаренко, Криськів, Бондаренко, Судаков (Желізко, 70), Назаренко (Супряга, 70), Мудрик, В'юнник (Кухаревич, 86).

Гол: Едмундссон (24, в свої ворота).

Перед поєдинком з командою крихітних Фарер (острови входять до складу Королівства Данії, але з 1948 року самостійно вирішують майже всі державні питання, за винятком оборони, юстиції, поліції, загальної валюти і зовнішньої політики) команда Руслана Ротаня встигла обіграти в відборі суперників з Сербії (1:0) і Вірменії (2:1), а також зазнати нищівної поразки на полі французів (0:5).

Ясна річ, що в дуелі з острів'янами «жовто-синіх» могла влаштувати лише перемога. При цьому нашим хлопцям не треба було забувати, що скромні фарерці в нинішній кваліфікації вже обіграли Вірменію — 2:0, а також відібрали очки у Франції — 1:1 і Північної Македонії — 1:1 (при цьому в двох останніх зустрічах підопічні Самаля Еріка Хентце забили два голи після… двох ударів у площину воріт суперника).

У першому таймі наші футболісти повністю переграли суперника (статистика ударів — 13:1), але вразити ворота гостей не змогли. Замість них це зробив захисник фарерців Едмундссон, зрізавши м'яч у свої ворота після подачі Мудрика.

Незабаром 4-й номер гостей «відзначився» ще раз. Хорватський рефері зафіксував у нього гру рукою у власному штрафному і призначив пенальті. До «точки» підійшов Судаков та… покотив м'яч на Бондаренка. У підсумку «піжонський» розіграш Україною 11-метрового удару завершився тим, що голкіпер острів'ян ліквідував загрозу. Страшно уявити, що чекало на дует «піжонів» у роздягальні…

Після перерви з гольовими моментами біля воріт Фарер стало гірше, хоча при цьому Супряга, котрий вийшов на заміну, Мудрик та В'юнник могли подвоїти перевагу «жовто-синіх» у рахунку. І на тому спасибі, що здобули три очки, не дозволивши фарерцям покарати за нереалізований пенальті.

Ще в одному поєдинку в групі команда Вірменії програла в Єревані одноліткам з Північної Македонії — 1:2 (Григорян, 90 — Гьоргієвські, 25, Максимов, 84). Матч Сербія — Франція розпочався у Белграді о 19:30.

Турнірне становище в групі Н: 1. Україна — 9 очок (4 матчі); 2. Франція — 7 (3); 3. Фарери — 5 (4); 4. Північна Македонія — 5 (4); 5. Сербія — 4 (3); 6. Вірменія — 3 (5).

У заключних в цьому році поєдинках відбору молодіжного Євро-2023 у групі зіграють: Північна Македонія — Україна, Франція — Вірменія (11 листопада), Сербія — Фарерські острови (12 листопада), Україна — Сербія і Північна Македонія — Франція (16 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в режимі онлайн відео голів у відбірному матчі ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина.

Фото uaf.ua

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter