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Спорт

Донька американського мільярдера розгромила Світоліну на шляху до чвертьфіналу Індіан-Уелсса

22:17 12 жовтня 2021
Еліна Світоліна

У вівторок, 12 жовтня, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (7-а в рейтингу WTA), яка раніше обіграла чешку Терезу Мартінцову і Сорану Кирстю з Румунії, на жаль, припинила виступ на престижному тенісному турнірі в Індіан-Уелссі (США) з призовим фондом 8,35 млн доларів.

У матчі четвертого кола 27-річна одеситка змагалася зі своєю ровесницею з США, дочкою власника клубу НХЛ «Баффало Сейбрз», мільярдера Террі Пегула — Джессікою Пегулою (24-а у світі). Раніше рахунок у протистояннях суперниць був рівним: у січні цього року Еліна здолала американку в Абу-Дабі — 6:4, 6:3, а в лютому Джессіка взяла реванш на Australian Open — 6:4, 3:6, 6:3.

Цього разу Світоліна начисто поступилася одній з головних своїх конкуренток за потрапляння на Підсумковий турнір року (стартує 8 листопада в Гвадалахарі), практично втративши шанси поїхати до Мексики. Українка, яка після важкого поєдинку з Кирстею не була схожа сама на себе, без шансів програла американці в двох сетах — 1:6, 1:6.

До речі, в цьому році Еліна провела проти суперниць із США вісім матчів і шість з них виграла, зазнавши обидві поразки… від Джессіки Пегули.

Вихід до 1/8 турніру приніс Світоліній 91 тисячу доларів «брудними».

Нагадаємо, що свій найкращий результат в Індіан-Уеллсі Світоліна показала в 2019 році, коли дісталася до півфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Бьянці Андреєску з Канади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна з чоловіком сходила в Парижі на Мессі і стала свідком скандалу.

Фото Jimmie48

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