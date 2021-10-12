Україна за неймовірної підтримки у Львові не втримала перемогу над Боснією і Герцеговиною: відеоогляд матчу

У вівторок, 12 жовтня, збірна України з футболу, яка перемогла в Хельсінкі фінів (2:1), провела на «Арені Львів» дуже важливий матч групової стадії відбору ЧС-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

ЧС-2022. Кваліфікація. Група D

Україна — Боснія і Герцеговина — 1:1

Україна: П'ятов, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Соболь, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72), Циганков (Булеца, 82), Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сікан, 72).

Боснія і Герцеговина: Шехіч, Чівіч, Ахмедходжіч, Хаджікадуніч, Стеванович, Колашинац (Ковачевич, 90+1), Наліч (Шарич, 58), Хаджіахметович, Гояк (Прчіч, 58), Превляк (Демірович, 82), Джеко.

Гол: Ярмоленко (15) — Ахмедходжіч (77).

До поєдинку у Львові збірна Боснії і Герцеговини була однією з п'яти європейських команд, з якими «жовто-сині» ніколи раніше не зустрічалися на футбольному полі (плюс Бельгія, Ірландія, Ліхтенштейн і Гібралтар). 27-а команда рейтингу ФІФА — проти 57-ї. Україна — без Зінченка, Малиновського, Миколенка та Буяльського, боснійці — без Пьяніча, Круніча, Санічаніна, Лончара і Цімірота, який отримав травму в Казахстані.

Всі квитки на гру були продані, і в підсумку на трибунах «Арени Львів» підтримку нашій команді забезпечували майже 24 тисячі уболівальників (максимально можлива кількість глядачів за коронавірусних обмежень), які натхненно виконали перед стартовим свистком німецького рефері Фелікса Цвайєра разом з DZIDZIO національний гімн України.

Петраков довірив місце у стартовому складі всім тим самим хлопцям, які з перших хвилин кували перемогу в Хельсінкі. І на 15-й хвилині за неймовірної підтримки трибун наша команда вийшла вперед. Після розкішного прострілу Циганкова уздовж воріт Ярмоленко в дотик спрямував м'яч у сітку воріт Шехіча, забивши в шостому (!) поспіль поєдинку на «Арені Львів» і записавши до свого активу 44-й гол за збірну України (до рекорду Андрія Шевченка — лише чотири м'ячі).

Незабаром у наших був класний шанс подвоїти перевагу в рахунку, але Тимчик, завершуючи зразково-показову контратаку «жовто-синіх», програв дуель голкіперу гостей. Не використав свій супершанс і Циганков — гра головою не його козир.

На жаль, другу половину першого тайму куди краще провели Джеко і компанія. І ще наше щастя, що на перерву суперники пішли за рахунку 1:0 (чого лише варті два удари поспіль Колашинаца з лондонського «Арсеналу», які відбив П'ятов).

З перших хвилин другого тайму «гойдалки» на полі продовжилися. Хід гри чітко демонстрував: або боснійські гренадери зрівняють рахунок, або наші зловлять суперника на контратаці і подвоять свою перевагу. Але час минав, а моменти створювала лише команда Боснії і Герцеговини. І якщо шикарний «постріл» Джеко Пʼятов блискуче у стрибку відбив, то після удару з льоту Ахмедходжіча наш воротар був безсилий — 1:1. Сил у збірної України після важкого вояжу до фінів вистачило лише на годину гри.

Проведені Петраковим заміни (замість Ярмоленка і Циганкова вийшли Зубков і Булеца) в атаці не допомогли. У підсумку — шоста (!) у відбірному циклі нічия нашої команди. При цьому шанси на друге місце в групі у підопічних Олександра Петракова залишаються. Ще й може Малиновський допоможе…

Додамо, що наша збірна, як і раніше, не програє у Львові. У 20 поєдинках, зіграних на двох стадіонах міста («Україна» і «Арена Львів»), наша команда не зазнала жодної поразки — 17 перемог і три нічиї (різниця забитих і пропущених м'ячів — 47:11). Хоча в офіційних поєдинках сталася перша осічка — раніше в 13 зустрічах було 13 перемог.

Ще в одному матчі ігрового дня в групі D команда Казахстану програла в Нур-Султані Фінляндії — 0:2 (Пуккі, 45, 48).

Турнірне становище в групі: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 9 (7); 3. Фінляндія — 8 (6); 4. Боснія і Герцеговина — 7 (6); 5. Казахстан — 3 (7).

У поєдинках, що залишилися, в групі D зіграють: Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан (13 листопада); Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція (16 листопада).

Зазначимо, що за рівності очок на фініші групового турніру в першу чергу будуть враховуватися загальна різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах, кількість забитих голів і лише потім показники в особистих зустрічах суперників (очки, різниця м'ячів, кількість забитих голів).



Як відомо, прямі путівки до фінального турніру ЧС-2022 отримають лише переможці кожної групи. Крім того, ще три учасники майбутнього ЧС від Європи визначаться в спеціальному плей-оф. Там зіграють 10 команд, що посіли другі місця в своїх відбірних групах, а також дві команди з числа кращих переможців своїх груп Ліги націй-2020/2021, які не потрапили на мундіаль безпосередньо або ще не стали учасниками плей-оф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України у матчі відбору Євро-2023 перемогла в Запоріжжі Фарери.

Фото uefa.com

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